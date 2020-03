Formule E-baas Frijns doneert miljoenen mondkapjes tegen corona

Lei Zhang, CEO van de Envision Group en teambaas van het Formule E-team van Robin Frijns en Sam Bird, heeft in vijftien dagen tijd het Envision Smile Manufacturing Centre opgezet. Sinds 1 maart worden hier per dag 100.000 mondkapjes geproduceerd. Al deze producten worden gedoneerd aan scholen, gemeenschappen en bedrijven in de zwaarst getroffen gebieden van China.

Zhang vertelt: “De medewerkers van Envision hebben grote obstakels moeten overwinnen om in de nieuwe fabriek volgens planning te beginnen aan de productie. Alle maskers worden gedoneerd om de terugkeer naar het gewone leven te bespoedigen. Wanneer we geconfronteerd worden met uitdagingen als wind, regen en de pandemie kruipen we niet weg in een hoekje maar kiezen we ervoor om de hoop van de mensen aan te wakkeren met een lach. We willen meer doen dan alleen mondkapjes afleveren. We willen hoop brengen en mensen weer laten lachen. We hopen echt op ‘na regen komt zonneschijn’.”

De mondkapjes worden ook gedoneerd aan Japan en Zuid-Korea.