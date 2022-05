De Gen3-auto voor 2022-2023 werd afgelopen donderdag presenteert in Monaco, waar afgelopen weekend de zesde ronde van het huidige kampioenschap plaatsvond. Na vier seizoenen neemt de Formule E afscheid van de huidige Gen2-auto. Voor het uiterlijk haalde de Formule E inspiratie uit de wereld van de gevechtsvliegtuigen. De wagen is iets korter dan de huidige bolide en zestig kilogram lichter. Ook zijn er de nodige technische veranderingen. Zo is de Gen3-auto voorzien van een gloednieuwe aandrijflijn die fors meer vermogen levert dan de voorgangers. Op de achteras is een elektromotor met 350 kW aan vermogen geplaatst, die onder regeneratieve omstandigheden samenwerkt met de elektromotor voorin van 250 kW. De achterremmen zijn verdwenen; de remkracht op de achteras wordt geleverd door de regenererende motor.

Regerend kampioen Nyck de Vries liet bij de presentatie van de nieuwe wagen weten dat een aantal vernieuwingen de nodige uitdagingen voor de teams en rijders mee zal brengen. "Technisch is hij interessant en uitdagend", aldus de Mercedes-coureur over de Gen3-wagen. "Ik denk dat met een voormotor die alleen regenereert en geen voordifferentieel heeft, de juiste interactie tussen de voor- en achteras erg interessant zal zijn", aldus De Vries die in het huidige kampioenschap na zes evenementen achtste staat in het WK.

Hoewel het kampioenschap er nog geen mededeling over heeft gedaan, zou De Vries het toejuichen als er tijdens de race pitstops gemaakt gaan worden, waarbij de batterij opgeladen moet worden. "Sportieve vernieuwingen zie ik ook graag komen, bijvoorbeeld het maken van een pitstop. Ik denk dat de races daarmee mooier worden, want het vraagt meer strategie. Nu zijn de attack modes een strategisch element, maar voor mij voelt dit wat kunstmatig."

De andere Nederlandse troef in de Formule E, Envision Racing-coureur Robin Frijns, kijkt ernaar uit om de auto voor het eerst uit te proberen. "Zeker. Hij heeft meer vermogen en is duidelijk lichter. We krijgen daarbij andere banden, daar moeten we ook aan wennen. Het gaat zeker anders worden, de vraag is hoeveel", aldus de huidige nummer vier in de titelstrijd. Frijns noemt de wagen "interessant". "Ik denk dat voor wat hij produceert in termen van vermogen, hij goed is om mee te racen."

"Niet echt mijn smaak"

Over het uiterlijk van de Gen3-auto zijn beiden niet erg enthousiast. "De esthetiek is anders en abstract, hij is vrij vierkant", aldus De Vries. "Ik denk dat we daar misschien aan moeten wennen. Maar ja, met alles wat nieuw is, is er altijd wat weerstand." Ook Frijns staat nog niet te watertanden als het om de vormgeving gaat. "Het is niet echt mijn smaak om eerlijk te zijn. Maar misschien vinden anderen hem wel mooi."