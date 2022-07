Da Costa topt tweede training in New York, Frijns op P5

Robin Frijns en Nyck de Vries stonden in de eerste helft van de half uur durende sessie meerdere keren bovenaan de tijdenlijst. Mercedes-coureur De Vries bracht op een aanvankelijk stoffige baan de snelste tijd na twintig minuten dicht bij de 1.10-grens met 1.10.121. Kort daarvoor had Frijns van Envision Racing 1.10.157 geklokt. Even voor het halfwegpunt liet Andre Lotterer de eerste chrono in de 1.09 zien. Met 1.09.353 was hij ruim zeven tienden rapper dan De Vries.

Ook was de Duitser in dienst van Porsche een klap sneller dan de beste tijd uit de eerste vrije training op vrijdag. Daarin kwam Stoffel Vandoorne tot 1.09.836. De Vries sloot die sessie af op P8. Frijns kwam niet verder dan de negentiende plek.

De tijden gingen in het slotstuk van de tweede vrije training rap naar beneden. Frijns opende akte twee voortvarend met 1.09.322. De Vries nam de eerste plek gelijk over door 0.016 sneller rond te gaan: 1.09.306. Maar het kon nog veel vlugger in Brooklyn's Red Hook-district. Pascal Wehrlein (Porsche) dook als eerste onder de 1.08 en uiteindelijk kwam DS Techeetah-piloot Antonio Felix da Costa tot 1.08.864. Mitch Evans (Jaguar) werd tweede, Jake Dennis (Avalanche Andretti) derde en Wehrlein vierde.

Frijns eindigde op 0.258 van Da Costa als vijfde, vlak voor WK-tweede Jean-Eric Vergne - die in de eerste oefensessie niet verder was gekomen dan P20. Lotterer, Vandoorne, WK-leider Edoardo Mortara van Venturi Racing en Antonio Giovinazzi (Penske) maakten de top-tien compleet. Met ruim een halve seconde achterstand op Da Costa werd De Vries twaalfde.

Uitslag Vrije Training 2, E-Prix New York City