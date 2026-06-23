Zandvoort en COTA debuteren in Formule E: Recordbrekende kalender voor 2026-2027

De Formule E heeft een recordbrekende kalender voor het seizoen 2026-27 bekendgemaakt, met drie circuits – waaronder het Circuit of The Americas – die hun debuut maken in het kampioenschap. Austin is op 6 februari gastheer van de vierde race van het seizoen, terwijl Brands Hatch en Zandvoort respectievelijk in mei en juni aan de kalender worden toegevoegd.

Dit maakt deel uit van een seizoen met 21 races, een stijging ten opzichte van de 17 races in 2025-26, ter gelegenheid van de introductie van de Gen4-auto, de krachtigste machine van de Formule E tot nu toe, met een vermogen van meer dan 800 pk.

De auto is bovendien 87 kg zwaarder en 90 mm breder dan zijn voorganger, de Gen3-Evo, waardoor de volledig elektrische raceklasse genoodzaakt was permanente circuits aan de kalender toe te voegen.

Brands Hatch zal bijvoorbeeld ExCeL London vervangen in een seizoen dat in december begint met een dubbele race in Jeddah, gevolgd door het traditionele bezoek aan Mexico-Stad in januari.

Daarna volgen races in Austin, Miami, São Paulo, Sanya, Berlijn, Monte Carlo, Brands Hatch, Zandvoort, Madrid en Shanghai, met Tokio als gastheer van de finale op 24 en 25 juli.

Start van de F1-GP van Nederland 2025 in Zandvoort Foto door: Gabriele Lanzo / Alessio Morgese / NurPhoto via Getty Images

"We zijn ontzettend trots dat we onze grootste en meest ambitieuze kalender tot nu toe mogen onthullen”, aldus Alberto Longo, medeoprichter en Chief Championship Officer van de Formule E.

“De uitbreiding naar 21 races in 13 iconische steden is een enorme mijlpaal en de toevoeging van wereldberoemde circuits zoals COTA in Austin, Zandvoort en Brands Hatch biedt het ultieme podium om ons nieuwe Gen4-tijdperk te presenteren.

"Elke race op deze kalender is gekozen om maximale sportieve spanning te bieden. Het seizoen aftrappen met onze allereerste openingsrace onder de lichten van Jeddah om de snelheid van deze Gen4-auto’s te laten zien, zet de toon, terwijl het uitbreiden van onze races naar verschillende continentale clusters ervoor zorgt dat we dit zo duurzaam mogelijk doen. De circuits zijn sneller, de concurrentie is heviger en we kunnen niet wachten om dit historische seizoen van start te laten gaan.”

"Volgend seizoen zal natuurlijk Austin, de gaststad van de Formule 1 Grand Prix van de Verenigde Staten, op het programma staan. Dit maakt deel uit van het streven van de Formule E naar een tweede race in de VS", aldus Jeff Dodds.

Jeff Dodds, CEO van de Formule E Foto door: Andreas Beil

“We hebben veel verschillende locaties bekeken,” vertelde de CEO van de Formule E aan Motorsport. “COTA kwam eigenlijk al drie jaar geleden in beeld. Ik ben erheen gegaan om [circuitvoorzitter] Bobby Epstein te bezoeken en we hebben een rondje over het circuit gelopen om te bekijken wat er nodig zou zijn om de Formule E hierheen te halen.

“We besloten destijds allebei dat, gezien de stand van zaken met de auto’s, dit misschien niet het juiste circuit was en dat we beter konden wachten op Gen4. Austin heeft altijd een goed gevoel bij ons gegeven: een levendige, groeiende stad, met een focus op technologie en innovatie, en begrip voor duurzaamheid. Vanuit het oogpunt van de stad leek het echt een goede match. Maar het voelde gewoon alsof het circuit de auto’s niet de kans zou geven om zich van hun beste kant te laten zien. Dus werd Gen4 ons doel om op de kalender te komen en ik ben heel blij dat we een akkoord met hen hebben bereikt.”

Lancering van Gen4 op Paul Ricard Foto door: FIA Formula E

De kalender ziet er zeker anders uit dan tijdens het debuutseizoen van de Formule E in 2014-15, toen het kampioenschap zich volledig richtte op stadscentra en uitsluitend straatcircuits werden gebruikt. Maar omdat “we volwassen worden”, aldus Dodds, heeft het kampioenschap zijn identiteit moeten aanpassen, hoewel het nog steeds graag gebruikmaakt van circuits in de buurt van “een grote metropool”, zoals Jarama (Madrid), Brands Hatch (Londen) en Zandvoort (Amsterdam).

Dit zijn echter niet de enige aanpassingen die de Formule E doorvoert, want het debuutseizoen van de Gen4 brengt ook veranderingen met zich mee wat betreft de dubbele rraceweekenen, waarvan er acht zijn – Jeddah, Berlijn, Monte Carlo, Brands Hatch, Zandvoort, Madrid, Shanghai en Tokio.

De tweede race van het weekend blijft een traditionele E-Prix, maar de opener, genaamd "E-Prix Unleashed“, wordt een sprintrace van 25 of 30 minuten met opgevoerde auto-instellingen . "In feite gaat het er op de limiet aan toe”, voegde Dodds toe. "Dus vanaf het moment dat de lichten uitgaan, zie je 450 kW, hoge downforce en rijden deze auto’s op volle snelheid.

“We hebben er zin in. Als je een weekend lang komt kijken, zie je enerzijds een complexe, zeer technische strategierace. Daarna zie je de coureurs in die beestachtige auto’s, die er in de korte race vol tegenaan gaan. Je krijgt dus deze twee uitersten te zien.”

Formule E-kalender 2026-27

Ronde Stad Circuit Datum 1 Jeddah, Saoedi-Arabië Circuit van de Corniche van Jeddah 18 december 2026 2 Jeddah, Saoedi-Arabië Circuit van de Corniche van Jeddah 19 december 2026 3 Mexico-Stad, Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez 16 januari 2027 4 Austin, VS Circuit of the Americas 6 februari 2027 5 Miami, VS Miami International Autodrome 20 februari 2027 6 São Paulo, Brazilië Circuit van het Anhembi Sambadrome 13 maart 2027 7 Sanya, China Haitang Bay-circuit 17 april 2027 8 Berlijn, Duitsland Straatcircuit van de luchthaven Tempelhof 8 mei 2027 9 Berlijn, Duitsland Straatcircuit van de luchthaven Tempelhof 9 mei 2027 10 Monte Carlo, Monaco Circuit de Monaco 15 mei 2027 11 Monte Carlo, Monaco Circuit van Monaco 16 mei 2027 12 Kent, Verenigd Koninkrijk Brands Hatch 29 mei 2027 13 Kent, Verenigd Koninkrijk Brands Hatch 30 mei 2027 14 Zandvoort, Nederland Circuit van Zandvoort 18 juni 2027 15 Zandvoort, Nederland Circuit van Zandvoort 19 juni 2027 16 Madrid, Spanje Circuito del Jarama 26 juni 2027 17 Madrid, Spanje Circuito del Jarama 27 juni 2027 18 Shanghai, China Shanghai International Circuit 10 juli 2027 19 Shanghai, China Shanghai International Circuit 11 juli 2027 20 Tokio, Japan Stadscircuit van Tokio 24 juli 2027 21 Tokio, Japan Straatcircuit van Tokio 25 juli 2027