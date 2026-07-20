Citroen-teambaas overleden op 46-jarige leeftijd

Citroen Formula E-teambaas Cyril Blais is op 46-jarige leeftijd overleden.

Het nieuws van zijn overlijden werd maandag bekendgemaakt in een gezamenlijk persbericht van Citroen, Stellantis, Monaco Sports Group (MSG) en Formula E.

Er werd geen doodsoorzaak bekendgemaakt, waarbij het team stelde dat er geen verdere informatie zou worden gedeeld uit "respect voor de privacy en wensen van de familie".

"We zijn allemaal zo bedroefd om Cyril te verliezen,” zei Beth Paretta, managing director, Citroen Racing. “Velen binnen het team kennen hem en hebben meerdere jaren met hem samengewerkt. Onze gedachten zijn bij zijn familie, vrienden en collega's in de hele paddock.

“Cyril geloofde zo sterk in dit team en we zullen de wensen van zijn familie respecteren om hem op de best mogelijke manier te eren, door ter nagedachtenis aan hem te blijven racen met precies de toewijding en passie die hij ons allemaal heeft bijgebracht.”

Blais begon zijn carrière als engineer op de opstapladder naar de Formule 1, aanvankelijk bij Manor Motorsport in de Formule 3 voordat hij overstapte naar Arden, waar hij opklom tot technisch directeur in zowel F3 als Formula 2.

Hij maakte in 2019 de overstap naar Formula E bij Mahindra, waar hij bijna drie jaar als race-engineer werkte.

Nick Cassidy, Citroen Racing Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Zijn band met het team dat nu bekendstaat als Citroen begon in 2022, toen hij zich aansloot bij de MSG-operatie die Venturi runde. Daar werd hij herenigd met Maximilian Guenther, met wie hij eerder in F2 had samengewerkt, en de twee boekten samen veel succes toen het team veranderde in Maserati.

Blais werd in 2024 gepromoveerd tot teambaas en hielp een jaar later de overgang naar Citroen in goede banen te leiden.

Onder zijn leiding won Maserati/Citroen twee races, waaronder de Mexico City E-Prix van dit jaar met nieuwkomer Nick Cassidy achter het stuur.

Citroen staat zevende in het teamklassement, met nog slechts vier races te gaan tijdens de double-headers in Tokyo en London. Het Stellantis-merk blijft actief in Formula E in het Gen4-tijdperk, dat in december in Jeddah van start moet gaan.

Het blijft onduidelijk wie de verantwoordelijkheden van de ervaren engineer en manager op zich zal nemen voor de Tokyo E-Prix van dit weekend in Japan.