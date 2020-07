Bird vertrekt naar Jaguar, Cassidy nieuw bij Virgin

Bird maakte woensdag bekend zijn plek naast Frijns bij Envision Virgin Racing op te geven voor een plekje bij Jaguar. De 33-jarige Brit reed alle Formule E-races tot nu toe en kwam al die tijd voor Virgin in actie. Hij is tot op heden de enige coureur die in elk seizoen een overwinning heeft gepakt. Bird maakt het seizoen af bij Virgin, maar vliegt dan uit naar Jaguar waar hij James Calado vervangt. Jaguar, dat momenteel derde staat in het kampioenschap voor teams, heeft Calado wel een rol als reserve- en testcoureur aangeboden.

De vervanger van Bird stond al klaar in de coulissen. Het is Super Formula-kampioen Nick Cassidy die vanaf volgend seizoen in mag stappen bij het Audi-klantenteam. De 25-jarige Nieuw-Zeelander heeft een contract voor meerdere jaren getekend. Frijns had zich voor het zevende Formule E-seizoen al verzekerd van een plek bij het team.

Naar verluidt zou ook Brendon Hartley vertrekken bij zijn team. De coureur reed dit seizoen voor Dragon Racing, maar verzamelde slechts twee punten. Het vertrek van Hartley bij Dragon is nog niet bevestigd.

Het Formule E-seizoen wordt volgende maand afgesloten met zes races op het Tempelhof-vliegveld van Berlijn.