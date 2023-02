Da Costa wint eerste E-Prix van Kaapstad na knappe inhaalrace

Bij het eerste bezoek van de Formule E aan Kaapstad verschenen slechts zeventien auto's aan de start. Mahindra en Abt Cupra lieten verstek gaan vanwege problemen met hun achterwielophanging, terwijl Sam Bird niet kon deelnemen na een crash in de kwalificatie. Sacha Fenestraz pakte in dezelfde kwalificatie zijn eerste pole-position in de elektrische raceklasse en zou in de race ook lang meedoen om de overwinning.

Fenestraz verloor de leiding vroeg in de race aan Maximilian Günther, die profiteerde van chaos na een incident tussen Pascal Wehrlein en Sebastien Buemi. Bij het activeren van zijn eerste attack mode ging ook Nick Cassidy aan hem voorbij, waarna de Nieuw-Zeelander van Envision ook langs Günther ging toen de Duitser zijn eerste attack mode activeerde. Cassidy stond de leiding niet af toen hij dat ook deed, terwijl Günther en Fenestraz hem bleven vergezellen in de top-drie. Dat veranderde pas in de 21e ronde, toen Günther zijn Maserati in bocht 1 in de muur zette en een full-course yellow veroorzaakte. Dat viel samen met het moment dat Cassidy en Fenestraz hun tweede attack mode inzetten.

Cassidy hield na de gele vlag stand aan het front, maar Fenestraz zag zowel Antonio Felix da Costa als Jean-Eric Vergne voorbij zag komen. De Costa begon vanaf de elfde stek aan de race en zette zijn opmars in de slotfase voort door Cassidy met een prachtige actie buitenom in bocht 8 te passeren. De Porsche-coureur moest zijn tweede attack mode nog gebruiken en dat wilde hij in de slotfase doen, toen hij eenmaal een gat had opgebouwd dat hij dat zonder de leiding te verliezen kon doen. Hij miste echter een van de activatielussen, waardoor hij twee ronden later een nieuwe poging moest doen en de leiding verloor aan Vergne.

In de slotfase van de race werden er nog twee extra ronden toegevoegd vanwege de tijd achter de safety car. In de eerste van die twee ronden herhaalde Da Costa zijn actie buitenom in bocht 8, waarmee hij Vergne naar de tweede positie duwde. De Portugees stond de leiding daarna niet meer af en boekte zijn eerste zege van het seizoen. Vergne eindigde op de tweede positie, terwijl Cassidy het podium completeerde. Aanvankelijk moest hij Fenestraz nog voor zich dulden, maar de Fransman crashte in de laatste ronde. René Rast werd daardoor vierde, voor Buemi en Dan Ticktum. Stoffel Vandoorne eindigde op P7, terwijl Norman Nato, Andre Lotterer en Jake Hughes de top-tien voltooiden.

Over precies een maand wordt het Formule E-seizoen vervolgd in Brazilië. Op 25 maart verschijnen de coureurs aan de start van de E-Prix van Sao Paulo.

Uitslag Formule E - E-Prix van Kaapstad