Lynn wint London E-Prix II, De Vries en Frijns leiden kampioenschap

Mercedes-coureur Stoffel Vandoorne was de tweede race vanaf pole gestart, voor Oliver Rowland, Alex Lynn en teamgenoot Nyck de Vries op de vierde plaats. Robin Frijns vertrok vanaf de achtste stek.

De Vries wist al na enkele ronden Lynn te verschalken en op te rukken naar P3. Tot zover verliep alles naar wens, maar nadat vlak nadat de top drie haar eerste 'attack mode' had ingezet, kwam de safety car naar buiten vanwege een incident tussen Sebastien Buemi en Rene Rast. De attack modes waren daarmee om zeep, maar De Vries had op derde plaats nog net wat extra vermogen over en kon zo Rowland voorbij.

Met nog een klein half uur te gaan moest de safety car voor de tweede keer naar buiten, dit keer omdat Antonio Felix da Costa in de muur was beland. Tijdens de safety car-periode besloot Lucas di Grassi om vanaf de zesde plaats door de pitstraat te rijden. Hij reed zonder een pitstop te maken het halve veld voorbij en sloot achter de safety car als raceleider aan.

Terwijl Rowland vervolgens Vandoorne uit de wedstrijd reed, besloot de wedstrijdleiding een onderzoek in te stellen naar de capriolen van Di Grassi. De Audi-coureur kreeg een drive through penalty voor wat de stewards omschreven als een 'safety car-overtreding.' Audi koos er echter voor om die straf niet door te geven aan de coureur en dus bleef hij rijden waar hij reed.

Di Grassi kreeg in de laatste ronde een zwarte vlag te zien, maar ging wel als eerste over de streep, voor Lynn, De Vries en Evans. Zijn drive through werd na de race omgezet in een tijdstraf, waardoor Lynn zijn eerste overwinning in de Formule E kon claimen. Ook Frijns profiteerde van de tijdstraf van Di Grassi en eindigde op een keurige vierde plaats.

Door dit resultaat zijn de twee Nederlanders nu de nummers één en twee in het klassement. De Vries leidt met 95 punten, Frijns heeft er 89. Derde is Sam Bird met 81 punten.

Uitslag London E-Prix - Race 2

Pos Nº Coureur Team Tijd Verschil 1 94 Alex Lynn Mahindra 46'29.532 2 17 Nyck de Vries Mercedes 46'30.131 0.599 3 20 Mitch Evans Jaguar 46'35.789 6.257 4 4 Robin Frijns Audi 46'36.214 6.682 5 99 Pascal Wehrlein Porsche 46'38.744 9.212 6 28 Max Guenther BMW 46'40.169 10.637 7 37 Nick Cassidy Audi 46'42.217 12.685 8 7 S.Sette Câmara Penske 46'48.769 19.237 9 27 Jake Dennis BMW 46'54.446 24.914 10 6 Joel Eriksson Penske 46'57.452 27.920 11 5 S.Vandoorne Mercedes 46'58.155 28.623 12 48 Edoardo Mortara Mercedes 46'58.615 29.083 13 25 Jean-Éric Vergne DS 46'59.447 29.915 14 23 Sébastien Buemi Nissan 46'59.823 30.291 15 8 Oliver Turvey NIO 47'00.896 31.364 16 29 Alexander Sims Mahindra 47'03.868 34.336 17 36 André Lotterer Porsche 47'04.736 35.204 18 22 Oliver Rowland Nissan 47'11.801 42.269 19 88 Tom Blomqvist NIO 47'14.484 - 11 Lucas di Grassi Audi 46'47.066 17.534 - 71 Norman Nato Mercedes 42'33.891 - 10 Sam Bird Jaguar 42'34.316 - 13 A.F.da Costa DS 16'05.204 - 33 René Rast Audi 7'09.538