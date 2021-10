24 uur Spa motoren na 19 jaar afwezigheid terug op EWC-kalender

Spa-Francorchamps heeft jarenlang niet de beschikking gehad over een FIM-licentie, die nodig is om de officiële wereldkampioenschappen van de motorsportfederatie te kunnen ontvangen. Vorige week is men op het Belgische circuit echter begonnen aan een omvangrijke verbouwing. Naast het verbeteren van enkele veiligheidsaspecten en het plaatsen van nieuwe tribunes en uitloopstroken wordt de omloop ook weer geschikt gemaakt voor motoren. Dat moet het mogelijk maken om een FIM-licentie te bemachtigen en opnieuw wereldkampioenschappen op twee wielen binnen te halen.

De verbouwing lijkt zijn eerste vruchten af te werpen, want woensdag kondigden de FIM en het Endurance World Championship (EWC) aan dat de 24 uur van Spa-Francorchamps vanaf 2022 op de kalender staat. Het circuit heeft een tienjarige overeenkomst getekend met de FIM en EWC-promotor Discovery Sports Events en de eerste van deze races vindt komend jaar plaats op 4 en 5 juni.

“De terugkeer van de 24H Spa EWC Motos is een significante stap in de groei van het wereldkampioenschap endurance”, zei François Ribeiro, hoofd van Discovery Sports Events. “We willen dat het een van de meest uitdagende enduranceraces op de EWC-kalender wordt, maar ook een grote samenkomst van motorsportfans die in de best mogelijke omstandigheden op ’s werelds mooiste circuit zullen worden verwelkomd.”

FIM-president Jorge Viegas voegt daaraan toe: “Na twee moeilijke jaren – waarin onze promotor Discovery Sports Events, de organisatoren, de nationale federaties en de FIM hun inzet moesten verdubbelen om het FIM Endurance World Championship te behouden – zijn de belangrijkste evenementen terug op de kalender voor 2022. We kijken ernaar uit om jullie te zien voor een extreem competitief seizoen, waarin de deelnemers met elkaar kunnen strijden op het legendarische Spa-Francorchamps.”

Races met tweewielers zijn dus niet volledig nieuw voor Spa. Tussen 1949 en 1990 was het wereldkampioenschap wegrace vrijwel ieder jaar te gast op de historische omloop, terwijl de 24 uur van Luik tussen 1973 en 2003 op het circuit werd verreden.