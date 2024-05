Video: Van Hoepen op het podium in F3-sprintrace Monaco

Van Hoepen was de race vanaf de tweede plaats begonnen, achter polesitter (en teamgenoot) Nikola Tsolov. Direct na de start verloor de 18-jarige coureur uit Wassenaar zijn tweede positie aan de Duitse MP Motorsport-coureur Tim Tramnitz die die positie niet meer afstond.

De race werd al direct in de eerste ronde afgevlagd na een zware crash waarbij maar liefst vijf auto's waren betrokken. Toen de brokstukken eenmaal opgeruimd waren, kon het gedecimeerde veld zonder al te veel problemen de rest van de race uitrijden, met dus Van Hoepen op die derde plaats. Het was de derde keer dat de Nederlandse rookie het podium in de Formule 3 mocht betreden. Eerder dit jaar deed hij dat in de sprintraces van Bahrein en Australië. In het kampioenschap staat hij negende.

Uitslag Formule 3-sprintrace Monaco