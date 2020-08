Hughes pakt solide zege in F3, Verschoor P9 en Viscaal valt uit

Voor Viscaal duurde de race nog geen ronde. De Nederlander van MP Motorsport kreeg in bocht 5 een tikje en schoot rechtdoor de grindbak in waar hij muurvast kwam te staan. Zijn auto moest worden weggesleept en dus kwam de safety car de baan.

Na twee ronden was de auto van Viscaal opgeruimd en kon het veld weer verder. Hughes lag op dat moment nog tweede achter Sargeant die de race vanaf pole was vertrokken. De Engelsman kon aansluiten bij Sargeant en ging de Amerikaan een paar ronden later met een prima manoeuvre in bocht 1 voorbij voor de leiding in de wedstrijd.

Frederik Vesti werd in de negende ronde de tweede uitvaller. De Deen had een mechanisch probleem en parkeerde zijn Prema bij het uitkomen van bocht 4 op de baan. Opnieuw moest de safety car er aan te pas komen. En weer duurde het twee ronden voor het veld verder kon.

Na de safety car kon Hughes de aanvallen van Sargeant zonder al te veel moeite afslaan en de Engelsman wist in het verdere verloop van de race zijn voorsprong steeds verder uit te bouwen. Twee ronden voor het einde moest Sargeant ook zijn tweede plek afstaan: Lawson verschalkte de Prema-coureur op het rechte stuk en nam zo de tweede plaats over. In de laatste twee ronden veranderde er niets in de top van het veld en dus kon Hughes zijn eerste overwinning van het seizoen bijtekenen.

Zondag wordt in Barcelona om 09.45 uur de tweede F3-race verreden.

