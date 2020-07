Preview: Vijf talenten om dit jaar te volgen in de Formule 3

Frederik Vesti

Leeftijd: 18

Team: Prema Powerteam

Voorheen: Kampioen Formula Regional European 2019

We beginnen met het team dat vorig jaar in extreme mate domineerde in de Formule 3: Prema. De Italiaanse formatie legde in 2019 beslag op de eerste drie plekken in het kampioenschap, met Robert Shwartzman als uiteindelijke kampioen. Dit jaar heeft Prema weer enkele pareltjes in de gelederen, met Frederik Vesti als ogenschijnlijk meest veelbelovende rijder. De Deen is pas achttien jaar, maar heeft desondanks al aardig wat ervaring in een F3-bolide. Hij kwam vorig jaar namelijk uit in de Formula Regional European. En hoe: Vesti won maar liefst dertien keer en had aan het eind van de rit 131 punten voorsprong. Het visitekaartje is daarmee afgegeven. Tel daarbij op dat Prema nog steeds een ijzersterk team is en de nieuwbakken combinatie lijkt dit jaar hoge ogen te gooien.

Dennis Hauger

Leeftijd: 17

Team: Hitech Grand Prix

Voorheen: Kampioen Italiaans F4 2019, vicekampioen Duits F4 2019

De tegenstand zal deels moeten komen van promovendi uit de Formule 4. Te beginnen met Dennis Hauger. De Noor reed vorig jaar nog in Nederlandse dienst bij Van Amersfoort Racing. Teambaas Frits van Amersfoort liet destijds weten dat 'dit eentje is om in de dagen te houden'. In de maanden daarna werd duidelijk waarom: de Red Bull-junior zegevierde in beide F4-kampioenschappen achttien keer en pakte in het Italiaanse equivalent zelfs de titel. Wie een rijtje met daarin VAR en Red Bull hoort, kan in gedachten misschien afdwalen naar Max Verstappen - die hetzelfde traject afwerkte. "Dat snap ik best. Hij reed ook voor het fabrieksteam van CRG en promoveerde later met Red Bull, dus op die manier treed eigenlijk ik best vaak in zijn voetsporen. Hij is zeker één van de mensen waar ik tegenop kijk", zei Hauger daar vorig jaar over tegen Motorsport.com in Hockenheim. Een snelle promotie vanuit F3 (zoals Verstappen) ligt in dit geval niet meteen voor de hand, maar Hauger kan zichzelf wel een enorme dienst bewijzen door dit jaar als een komeet uit de startblokken te schieten. Een AlphaTauri-zitje lonkt op termijn.

Théo Pourchaire

Leeftijd: 16

Team: ART Grand Prix

Voorheen: Kampioen Duits F4 2019

Hauger kruiste vorig jaar geregeld de degens met zijn grootste rivaal uit Frankrijk: Théo Pourchaire. Waar de Deen de Italiaanse F4-titel voor zich opeiste, legde Pourchaire beslag op het Duitse kampioenschap. Pourchaire doet qua pure snelheid niets onder voor Hauger en was - ook door wat malheur - nog net een tikkeltje constanter. Dat wordt onderstreept doordat Pourchaire vorig jaar in maar liefst twaalf van de twintig races naar het podium reed. Hij is een jaartje jonger dan zijn tegenstrever en mag dit jaar instappen bij ART, ook een toonaangevende naam in de juniorklassen met zeer goed georganiseerde formaties. Dit alles maakt het buitengewoon interessant om de vergelijking tussen Hauger en Pourchaire door te trekken in 2020: wie past zich het snelst aan en kan een trapje hoger op de autosportladder meteen meekomen? Ook F1-teams - Pourchaire is momenteel verbonden aan het Sauber Junior Team - zullen hier met een schuin oog naar kijken, het aanpassingsvermogen dat we in 2020 gaan zien is immers veelzeggend over het ware talent.

Liam Lawson

Leeftijd: 18

Team: Hitech Grand Prix

Voorheen: Vicekampioen Euroformula Open

De drie grootste kanshebbers lijken geschetst, maar daarmee de kous is nog niet af. Een F3-seizoen is immers niet compleet zonder een bijna onuitputtelijke groep outsiders. Tot die groep behoort ook Liam Lawson. Voordeel is dat hij het kampioenschap al goed kent: hij heeft in 2019 een volledig seizoen afgewerkt in de FIA Formule 3 met MP Motorsport, waarvolle bagage voor de aanstaande campagne. 2019 stond voor hem in het teken van louter ervaring opdoen. Zo werkte hij een dubbel programma af met de Euroformula Open, waarin hij vicekampioen werd. De benodigde constantheid had hij als rookie in de Formule 3 nog niet, maar de Red Bull-junior liet bij vlagen wel zijn snelheid zien: bijvoorbeeld tijdens de spintraces op Silverstone (derde) en Monza (tweede). Dit jaar is het doel van zijn begeleider Helmut Marko duidelijk: structureel vooraan meedoen. Lawson zal daarbij ook worden vergeleken met Hauger, die bij Hitech in hetzelfde team rijdt en zoals gezegd eveneens onder de vleugels van Red Bull zit.

Richard Verschoor

Leeftijd: 19

Team: MP Motorsport

Voorheen: Winnaar Macau Grand Prix

Tot slot nog een blik op de Nederlandse inbreng: Richard Verschoor en zijn teamgenoot Bent Viscaal. Laatstgenoemde reed vorig jaar nog voor HWA Racelab, maar mag zich nu weer bewijzen bij de stal uit Westmaas. Toch zullen bij de buitenwacht de meeste ogen gericht zijn op Verschoor. De jongeling uit Benschop maakte in 2018 een stormachtige entree in de Formule 3, leek in 2019 te stagneren, maar sloeg na het seizoen alsnog toe met een prachtzege in Macau - de meest prestigieuze F3-race van allemaal. Nu draait alles om het momentum vasthouden. Voor Verschoor geldt eigenlijk hetzelfde als voor zijn voormalig teammaatje Lawson: in 2020 moet het echt gebeuren, volgend jaar wil het talent uit Benschop namelijk uitkomen in de Formule 2. De opgedane ervaring en enkele veranderingen binnen het team maken dat de zaken er nu beter voor staan dan voorheen, al moet Verschoor nog altijd zelf leveren. Dat weet hij overigens als geen ander, zo legt hij de lat voor dit jaar zeer hoog: "Ik ben pas echt tevreden als we in de top-drie van het kampioenschap staan. Ik kan wel zeggen dat ik kampioen wil worden en dat wil ik natuurlijk ook, maar ik denk dat de top-drie realistisch is."

VIDEO: De volledige voorbeschouwing met Richard Verschoor