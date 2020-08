Sargeant snelt wederom naar F3-pole op Silverstone, Viscaal P5

Alexander Smolyar was de eerste rijder die om stipt 14.05 uur lokale tijd de pits uitreed voor de kwalificatie van de Formule 3. Het gevolg was daarom ook dat hij de eerste was die een tijd neerzette, maar zijn 1.46.750 werd al snel uit de boeken gereden door Jack Doohan. Ook de Australiër bleef niet lang bovenaan staan, want eerst nam Liam Lawson het stokje over met 1.46.209, waarna Sargeant de snelste tijd verbeterde tot 1.46.105 Na een afkoelrondje ging de rijders nog een keer zitten voor een snelle ronde. Jake Hughes dook met die poging meteen een tiende onder de tijd van Sargeant, maar uiteindelijk keerde de Amerikaan van Prema terug op de eerste positie met een 1.45.671.

Nadat alle rijders een nieuw setje banden hadden gehaald in de pits werd de strijd om pole-position nieuw leven ingeblazen met de tweede en laatste run. Een echte strijd om de pole kwam er in eerste instantie niet, omdat de sessie met nog vier minuten te gaan werd onderbroken met een rode vlag. Kampioenschapsleider Oscar Piastri viel na zijn eerste run al stil bij de ingang van de pits, maar met enige assistentie van de marshals kwam hij terug bij zijn team. De Australiër werd door Prema weer naar buiten gestuurd in een poging om zijn tweede positie te verbeteren, maar nog geen halve ronde verder viel hij wederom stil.

De wedstrijdleiding besloot de sessie gewoon te hervatten en dat leverde een spectaculaire slotfase van de kwalificatie op. Vrijwel iedereen verbeterde zijn persoonlijk snelste tijd en voor Hughes betekende dit dat hij de snelste tijd overnam van Sargeant met 1.45.407, maar de Amerikaan counterde direct met een 1.45.063. Dat was voldoende voor zijn tweede pole-position in twee weekenden op Silverstone. Hughes zag Lawson met een ultieme inspanning nog voorbijkomen voor P2, terwijl Vesti op ruim een halve seconde de vierde tijd reed.

Bent Viscaal ging met zijn laatste ronde naar de vijfde tijd en daarmee was hij ruimschoots de beste Nederlander, terwijl Theo Pourchaire, Doohan, David Beckmann, Ben Barnicoat en Lirim Zendeli de top-tien completeerden. Piastri zakte uiteindelijk terug naar P11, maar daarmee staat hij ver voor Richard Verschoor. De tweede Nederlandse troef van MP Motorsport kwam niet verder dan startpositie 27.

Uitslag Formule 3 Silverstone - Kwalificatie