Sargeant voltooit in Barcelona hattrick F3-poles, Verschoor P11

Om 14.05 uur ging het licht aan het einde van de pits op groen voor de kwalificatie van de Formule 3 op Barcelona en dat was voor bijna alle rijders het teken om meteen het asfalt op te zoeken. Prema opende sterk, want in de eerste runs noteerde Oscar Piastri de snelste tijd met 1.33.649, binnen een tiende gevolgd door Liam Lawson, teamgenoot Logan Sargeant en Clement Novalak. Daarna verdween iedereen naar de pits, maar in tegenstelling tot de vorige races koos een behoorlijk aantal coureurs voor een vroege tweede run. Dat zorgde ervoor dat eerst Lirim Zendeli en vervolgens Alex Peroni. De Australiër noteerde een 1.33.407 en ging daardoor de laatste vijf minuten in als leider.

De pole-position zou echter niet naar Peroni gaan: hij viel in de laatste minuten zelfs terug naar de negende positie. De eerste die onder de tijd van de Campos-coureur dook was Jake Hughes, maar de Brit van HWA moest genoegen nemen met de tweede startpositie. De pole en de bijbehorende vier punten kwamen voor de derde race op rij terecht bij Sargeant, die met 1.32.974 ruim een tiende sneller was dan Hughes. Lawson en Piastri bezetten de tweede rij, gevolgd door Sebastian Fernandez en Novalak op P6. David Beckmann reed de zevende tijd, voor Theo Pourchaire, Peroni en Zendeli op de tiende positie.

Net buiten de top-tien reed Richard Verschoor de elfde tijd in de kwalificatie. De MP Motorsport-coureur was ruim een halve seconde langzamer dan Sargeant. Daarmee deed hij het beduidend beter dan land- en teamgenoot Bent Viscaal. De winnaar van de tweede race tijdens de 70th Anniversary Grand Prix was de laatste man die binnen een seconde van Sargeant zat, maar dat leidde uiteindelijk tot slechts de 23e startpositie.

Uitslag kwalificatie FIA Formule 3 Barcelona