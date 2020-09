Vesti zegeviert in openingsrace F3 op Monza, Viscaal achtste

De kwalificatie op vrijdag verliep bijzonder chaotisch en dat leidde tot liefst negen gridstraffen. Een van de slachtoffers was Pourchaire, die daardoor zijn pole-position moest inleveren. De nieuwe polesitter was Liam Lawson en de Red Bull-junior behield bij de start ternauwernood de leiding, voor Matteo Nannini, Pourchaire en Jake Hughes. Al in de tweede ronde klom Pourchaire op naar P2, om in de vierde ronde Lawson de leiding afhandig te maken. In dezelfde ronde liep Verschoor een lekke band op, die hem terugwierp tot de laatste plaats.

De eerste uitvaller viel in ronde 9 te noteren: Nannini en Lawson botsten in de strijd om P3, waarbij Nannini zijn voorwielophanging stuk reed en uiteindelijk dus uit zou vallen. Na een spin bij de start keerde Sebastian Fernandez nog terug op de baan, maar in de twaalfde ronde viel de ART-coureur na zijn tweede spin wel uit. Dat veroorzaakte een safety car-fase, waardoor het veld weer bij elkaar kwam. Twee ronden later werd de race hervat en meteen vatte Vesti de koe bij de horens. Vlak voor de neutralisatie pakte hij de derde plaats al over van Lawson en meteen na het zwaaien van de groene vlag nam hij P2 over van Hughes.

De jacht op koploper Pourchaire kon daardoor beginnen. Vesti had een aantal ronden nodig, maar in de twintigste rondgang zette de Deen meteen een succesvolle aanval in. Daarna reed hij eenvoudig naar zijn tweede zege van het seizoen, op bijna een seconde gevolgd door Pourchaire. Piastri wist in de slotfase het nodige terrein goed te maken en klom vanaf startpositie vijftien op naar de derde plek, voor David Beckmann, Hughes en Lawson op P6. Lirim Zendeli legde beslag op de zevende positie, voor Bent Viscaal. De Nederlander van MP Motorsport startte als 21ste, maar een sterke race bracht hem uiteindelijk naar de achtste plek. Enzo Fittipaldi werd ondanks een beroerde start nog knap negende, terwijl Michael Belov zijn eerste F3-punt scoorde met de tiende plek.

De tweede Nederlander in het veld, Verschoor, kende een moeilijke race na zijn lekke band in de vierde ronde. Hij keerde met grote achterstand terug op het asfalt en ondanks de safety car-fase kwam hij uiteindelijk niet verder dan de 27ste positie. Zondagochtend om 9.25 uur krijgt Verschoor echter een kans op revanche tijdens de tweede Formule 3-race op Monza.

Uitslag FIA Formule 3 Monza - Race 1