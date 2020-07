Update: Viscaal pakt eerste F3-podium na straf voor Sargeant

Alexander Smolyar kwalificeerde zich tijdens de natte kwalificatie op pole-position voor de eerste F3-race op de Hungaroring, maar de Rus van ART Grand Prix kon daar niet lang van genieten. Hij was een van de slachtoffers van chaos in de eerste bocht, waar hij geraakt werd door de als tweede gestarte Logan Sargeant. Daarachter ging het mis tussen Calan Williams en Frederik Vesti. De gestrande auto’s van Williams en Vesti zorgden voor een Safety Car-fase, terwijl Smolyar later uitviel in de pits.

In de derde ronde kwam de Safety Car weer naar binnen en ook nu was de vreugde niet van lange duur. Pourchaire behield de leiding bij de herstart, voor Piastri, Sargeant, Liam Lawson en Sebastian Fernandez. In ronde 5 ging het voor Lawson mis: de motor in de bolide van de Red Bull-junior gaf met de nodige vlammen de geest en daardoor liet hij een fors oliespoor achter in de eerste bochten. Meerdere coureurs verremden zich op dit oliespoor, waardoor de wedstrijdleiding niet anders kon doen dan de Safety Car naar buiten te sturen. Even later bleek dat ook niet voldoende, waardoor de race in de zevende ronde werd stilgelegd.

Twintig minuten later werd de krachtmeting weer op gang gebracht door de Safety Car, met Pourchaire, Piastri, Sargeant, Fernandez en Bent Viscaal in de top-5. Pourchaire sloeg meteen een gat toen de neutralisatie werd opgeheven, terwijl Viscaal onder druk kwam te staan van teamgenoot Richard Verschoor. De nummer 5 van het kampioenschap pakte de vijfde positie van zijn teamgenoot bij MP Motorsport over, waarna Verschoor ook met succes jacht maakte op Fernandez. Niet veel later zou ook Viscaal aan de ART-coureur voorbijgaan voor de vijfde positie.

De zege van Pourchaire kwam niet in gevaar: na 22 ronden had hij een voorsprong van bijna 12 seconden op kampioenschapsleider Piastri, die Prema-teamgenoot Sargeant voor wist te blijven voor P2. De vierde positie ging uiteindelijk toch nog naar Viscaal, die in de laatste ronde een schitterende inhaalactie inzette bij Verschoor. De tweede Nederlander van MP werd daarmee vijfde, voor Fernandez, Alexander Peroni, Dennis Hauger, Clement Novalak en nummer tien David Beckmann.

Na afloop van de race verloor Sargeant zijn podiumplaats. De Amerikaan kreeg van de stewards een tijdstraf van vijf seconden, omdat hij in bocht 5 van de baan ging en meteen daarna Liam Lawson inhaalde. De stewards oordeelden dat Sargeant voordeel behaalde door buiten de baan te gaan en de positie eigenlijk had moeten teruggeven aan Lawson. Omdat dit niet gebeurde, was een straf onvermijdelijk. Voor MP Motorsport en Viscaal heeft dat een mooi gevolg, want de Nederlander promoveert hierdoor naar de derde plaats. Het is voor Viscaal zijn eerste podiumplaats in de FIA F3. Ook Verschoor en Fernandez schoven een plekje op, terwijl Sargeant door de straf terugvalt naar P6.