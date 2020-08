Sargeant herovert leiding in titelstrijd met zege, Verschoor op P7

Verschoor kwam vanaf de eerste plek goed weg, terwijl Liam Lawson vanaf P2 terugviel naar de vijfde plek. Meteen kwam de Nederlander van MP Motorsport onder druk te staan van Logan Sargeant, die de tweede positie had overgenomen van Lawson. In Les Combes deed de Amerikaan een poging de leiding over te nemen, maar daarbij ging hij van de baan en moest de gewonnen positie daarna teruggeven aan Verschoor. Twee ronden later slaagde de aanval alsnog, terwijl Vesti in de vierde ronde het voorbeeld van Sargeant volgde en de tweede plek overnam van Verschoor.

Na een korte Virtual Safety Car, veroorzaakt door de gecrashte Pierre Louis Chovet, wist Verschoor de derde positie een aantal ronden vast te houden. Het gebrek aan snelheid op de rechte stukken brak hem in de daaropvolgende ronden echter op. In ronde 8 was Theo Pourchaire de eerste die hem passeerde en een ronde later deden Lawson en Alexander Smolyar hetzelfde. In de tiende ronde kwam ook kampioenschapsleider Oscar Piastri langszij, hoewel hij dat deed door de baan te verlaten. Dat leverde de Prema-coureur een tijdstraf van vijf seconden op.

Vooraan zag Sargeant zijn voorsprong richting Vesti langzaam maar zeker slinken tot een halve seconde, maar de Deen wist nooit een echte aanval in te zetten. Zodoende pakte Sargeant zijn tweede zege van het seizoen, terwijl Vesti voor het eerst sinds zijn zege in Oostenrijk op het podium stond. Lawson herstelde zich van zijn beroerde start door derde te worden, voor Smolyar en Pourchaire. Door zijn straf werd Piastri zesde, voor Verschoor, Lirim Zendeli en David Beckmann. Het laatste punt werd gepakt door Sebastian Fernandez. De tweede Nederlander in het veld, Bent Viscaal, klom op naar de zestiende positie.

Het Formule 3-seizoen gaat volgend weekend verder met de ontmoeting op Monza. Dat is het voorlaatste evenement van het seizoen.

Uitslag Formule 3 Spa-Francorchamps - Race 2