Van Amersfoort Racing neemt vanaf 2022 deel aan FIA Formule 3

Van Amersfoort Racing is al meer dan 45 jaar actief in de racerij. De Nederlandse renstal was ook jarenlang vertegenwoordigd in de Formule 3. Zo nam Max Verstappen in 2014 voor de renstal uit Zeewolde deel aan het Europees Formule 3-kampioenschap, waar hij zich zo in de kijker wist te rijden dat het hem direct een Formule 1-contract bij Red Bull opleverde.

Nadat de FIA de Formule 3-reglementen op de schop gooide en het GP3-kampioenschap in het voorprogramma van de Formule 1 werd omgetoverd tot officieel FIA Formule 3-kampioenschap, verdween Van Amersfoort uit de Formule 3 en richtte het team zich op de ontwikkeling van jong talent in andere Europese formuleklassen. Volgend jaar voegt de renstal uit Zeewolde een volgende stap op de autosportladder toe aan haar portfolio, wanneer het team gaat deelnemen aan het FIA Formule 3-kampioenschap. Het is de voorlaatste trede op de autosportladder richting de Formule 1, direct onder de Formule 2.

Frits van Amersfoort blij met F3-rentree

“Racen is onze passie, dus het is geen geheim dat we enorm uitkijken naar onze stap in de FIA F3”, kondigt teamoprichter Frits van Amersfoort het heuglijke nieuws aan. “We hebben een rijke historie n het ondersteunen van jonge getalenteerde rijders in hun weg naar de hoogste trede van de autosportladder. Met het toevoegen van deze stap, kunnen we nu nog beter inspelen op de ontwikkeling van hun racecarrière. Het is iets waar ik enorm gepassioneerd in ben en kijk er echt naar uit om met mijn team terug te keren op de Formule 3-grid.”

In tegenstelling tot dit seizoen zullen de Formule 2 en de Formule 3 volgend jaar weer in dezelfde raceweekenden gaan rijden in het voorprogramma van de Formule 1. Dit jaar wisselden beide talentenklassen elkaar nog af in het voorprogramma, maar in 2022 wordt er teruggekeerd naar een opzet die we kennen uit de voorgaande seizoenen.

“We kijken er natuurlijk enorm naar uit om volgend jaar deel te gaan nemen aan het FIA Formule 3-kampioenschap”, vult CEO Rob Niessink aan. “We nemen deze uitdaging extreem serieus en zullen er alles aan doen om vooruitgang te boeken.” Over de voorbereidingen op het nieuwe avontuur vertelt Niessink: “Met onze schat aan ervaring weten we wat ons te wachten staat en weten we dus ook waar we ons op moeten voorbereiden. De komende maanden zal ons team op alle niveaus hard aan de slag gaan. De eindejaarstest op het circuit van Valencia in de eerste week van november zal sterk bij gaan dragen aan onze voorbereiding. Het spreekt voor zich dat we daar heel erg naar uitkijken.”

Twee teams in FIA Formule 3

Van Amersfoort Racing neemt in de Formule 3 het startbewijs over van HWA Racelab, dat volgend jaar niet terugkeert in het kampioenschap. De overige negen Formule 3-teams hebben hun inschrijving wel verlengd, waaronder dus ook het Nederlandse MP Motorsport. Elk team zal opnieuw uit drie auto's bestaan. Het is nog niet bekend welke rijders voor de twee Nederlandse teams in actie zullen komen. Wel is al duidelijk dat Tom Claessen als teammanager de leiding krijgt over het nieuwe Formule 3-avontuur van Van Amersfoort Racing.

FIA Formule 3-teams 2022

ART Grand Prix

ART Grand Prix Campos Racing

Campos Racing Carlin

Carlin Charouz Racing System

Charouz Racing System HitechGP

HitechGP Jenzer Motorsport

Jenzer Motorsport MP Motorsport

MP Motorsport Prema Racing

Prema Racing Trident

Trident Van Amersfoort Racing