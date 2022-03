Van Amersfoort prima uit de startblokken bij FIA F3-test Bahrein

De talenten uit het FIA Formule 3-kampioenschap komen deze week drie dagen in actie op het Bahrain International Circuit, de laatste testsessie voordat van 18 tot 20 maart op datzelfde circuit de seizoensopener plaatsvindt. Op dag 1 ging de snelste tijd naar Zane Maloney met een 1.47.614. Hij bleef daarmee mede-rookie William Alatalo, uitkomend voor Jenzer, een tiende voor. Jak Crawford noteerde voor kampioensteam Prema de derde tijd. Roman Stanek ging in dienst van Hitech naar de vierde tijd met een 1.47.854.

In de ochtend noteerde Arthur Leclerc de snelste tijd, hij eindigde uiteindelijk als zevende overall. In die sessie noteerden Maloney en Reece Ushijima de tweede en derde tijd.

Het Nederlandse Van Amersfoort Racing debuteert dit jaar in de Formule 2 en Formule 3. De renstal uit Zeewolde nam de licentie over van HWA Racelab. Franco Colapinto, uitkomend voor VAR, eindigde de dag met een keurige vijfde tijd. Ook rookie Ushijima stond er prima bij met de achtste positie.

MP Motorsport, het andere team uit Nederland, focuste zich op het eigen programma tijdens deze eerste testdag. Alexander Smolyar was in de ochtend de beste rijder van het team uit Westmaas met de zesde tijd. In de middag noteerde hij de vijftiende tijd, net voor teamgenoten Caio Collet (18e) en Kush Maini (19e).