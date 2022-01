Ushijima debuteert met Van Amersfoort Racing in FIA Formule 3

De inmiddels 19-jarige Reece Ushijima is geboren in Amerika, maar spendeerde zijn jonge jaren niet alleen in Californië maar ook in Japan. In zijn tweede vaderland maakte hij op 13-jarige leeftijd kennis met het karten. Al vrij snel had hij de smaak te pakken, waarna hij een jaar later verhuisde naar Groot-Brittannië om serieus werk te maken van een carrière in de autosport.

Na vier jaar gekart te hebben in verschillende internationale kampioenschappen maakte Ushijima op 16-jarige leeftijd de overstap naar de formulewagens. Hij debuteerde in de BRSSC Formula Ford Winter Series, waar hij met een pole-position en twee podiumplaatsen meteen indruk maakte. Hij vervolgde zijn loopbaan in de MRF Challenge, waarna hij in 2020 de overstap maakte naar het Brits Formule 3-kampioenschap. Hij plakte er ook een seizoen in het Aziatisch F3-kampioenschap aan vast, waar hij het seizoen als tweede eindigde in het rookie-kampioenschap. Afgelopen jaar kwam de coureur uit in de GB3 Series, waar hij het seizoen met drie pole-positions, twee overwinningen en nog vier andere podiumfinishes als vierde afsloot.

Debuut in FIA F3

Dit jaar zal Ushijima weer een stapje hoger op de autosportladder klimmen door in het voorprogramma van de Formule 1 uit te komen in de FIA Formule 3. In november vorig jaar maakte hij al kennis met het kampioenschap en zijn nieuwe team tijdens de post-season test in Valencia: “Het is een waar een privilege om voor zo’n ervaren en succesvol team als Van Amersfoort Racing te mogen racen”, vertelt Ushijima. “Ik heb in Valencia gezien hoe hard ze werkten en hoe gemotiveerd ze zijn, daardoor verheug ik me echt op dit jaar. Het zal misschien een lastig worden omdat niet alleen ik, maar ook het team debuteert in de FIA F3, maar ik denk dat we met onze gedeelde inzet echt iets kunnen bereiken. Ik kan echt niet wachten op de start van het seizoen.”

Rob Niessink, CEO bij Van Amersfoort Racing, vult aan: “We hebben in Valencia voor het eerst samengewerkt met Reece, waar hij echt indruk op ons heeft gemaakt. Er is voor ons allebei een hoop te leren, maar zijn doorzettingsvermogen spoort ons echt aan. Zijn interactie met het team was indrukwekkend en hij heeft laten zien dat hij snel leert. De progressie die hij tijdens de twee testdagen heeft laten zien is een duidelijke indicatie van zijn potentieel. We bereiden ons debuut in deze klasse tot in de puntjes voor en kunnen echt niet wachten om aan de slag te gaan.”

Het eerste raceweekend van het nieuwe Formule 3-seizoen wordt van 18 tot en met 20 maart verreden in Bahrein, wanneer ook het nieuwe Formule 1-seizoen van start gaat.