Tweede Red Bull-junior voegt zich bij MP Motorsport in F3

Zo beschikt het team uit Westmaas in 2024 over twee Red Bull-talenten in de Formule 3. Kacper Sztuka veroverde vorig jaar op overtuigende wijze de Italiaanse F4-titel. De 17-jarige Pool won negen races en stond twaalf keer op pole-position. Hij maakte in 2021 zijn debuut in de formuleklassen. In 2022 was de coureur actief in het Italiaanse F4-kampioenschap, waarin hij de zesde plaats behaalde. Daarnaast reed hij enkele races mee in het Duitse F4-kampioenschap, wat hem de tiende plaats opleverde. Sztuka was bovendien kampioen van de Formula Winter Series van 2023.

Net als Tim Tramnitz heeft Sztuka al kennisgemaakt met de Formule 3-bolide bij de test op het circuit van Imola. Die twee testdagen overtuigden MP Motorsport ervan om het Red Bull-talent vast te leggen voor het F3-seizoen 2024. Het Nederlandse team heeft zodoende al twee van haar drie rijders voor de F3 aangekondigd. "Ik ben ontzettend blij dat ik met MP Motorsport de stap naar de FIA F3 mag maken", zegt de coureur. “Het team heeft altijd sterk gepresteerd in de klasse, wat me zeker gaat helpen bij een soepele transitie van de Formule 4 naar de Formule 3. Ik vond de auto geweldig toen ik ermee testte op Imola en kan niet wachten om er weer mee te gaan rijden voor extra tests en natuurlijk het nieuwe seizoen dat voor de deur staat. Het wordt een enorme uitdaging, maar ik ben er klaar voor!"

Sander Doorsman, teammanager van MP Motorsport, is blij met de komst van Sztuka. "Hij heeft een sensationeel seizoen in de Italiaanse F4 achter de rug: de uitnodiging om deel uit te maken van het Red Bull-juniorteam was een beloning voor een briljant jaar. Vervolgens toonde hij meteen zijn belofte tijdens de test op Imola. Daarom hebben we er alle vertrouwen in dat Kacper klaar is voor een sterk debuut in FIA F3. Het hele team kijkt ernaar uit om met zowel Kacper als Tim samen te werken."