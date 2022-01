Trident trekt Maloney aan voor F3-debuut, Crawford naar Prema

Prema Racing heeft als eerste Formule 3-team de line-up voor 2022 rond. Nadat het team eerder Oliver Bearman en Arthur Leclerc aankondigde als rijders, werd het trio voltooid door Jak Crawford. De pas 16-jarige Amerikaan is sinds 2020 onderdeel van het opleidingsprogramma van Red Bull Racing en maakte in 2021 zijn debuut in de Formule 3. Met een tweede plek in de eerste sprintrace in België als beste resultaat eindigde hij op P13 in het kampioenschap met 45 punten. Dat was voldoende om Prema te overtuigen om hem in 2022 in te zetten.

“Ik kijk er heel erg naar uit om me bij Prema te voegen voor mijn tweede FIA F3-seizoen”, zei Crawford, die ter voorbereiding het Formula Regional Asian Championship voor het team afwerkt. “Ik heb zin om verder te bouwen op wat ik in mijn rookieseizoen heb geleerd. Ook hoop ik het succes dat andere coureurs met het team hebben gehad te evenaren. De focus ligt dit jaar op de FIA F3 en ik kijk ernaar uit om aan het seizoen te beginnen.”

Maloney eerste Barbardiaan in FIA F3

Afgelopen jaar greep Prema mis in het kampioenschap voor teams. Voor het eerst in drie seizoenen onder de noemer FIA Formule 3 ging de titel naar Trident, dat inmiddels een tweede rijder heeft aangekondigd voor 2022. In navolging van de van Carlin overgekomen Jonny Edgar gaat Zane Maloney aan de slag voor het Italiaanse team. Het aanstaande Formule 3-debuut van Maloney wordt een bijzondere, want hij is de eerste coureur uit Barbados die in de FIA F3 gaat racen. Afgelopen jaar kwam hij uit in het Formula Regional European Championship, waarin hij afgelopen jaar vierde werd.

“Ik ben trots dat ik met Trident – de koningin onder de teams in de klasse – ga debuteren in de FIA Formule 3”, vertelde Maloney. “Gedurende vorig seizoen ben ik gegroeid als coureur, zowel qua managen van de raceweekenden als in het aandacht besteden aan ieder detail. Samen met Trident wil ik hier verder mee gaan en ik weet zeker dat alle ingrediënten er zijn om goed te presteren. Ik kan niet wachten om op de baan te verschijnen en aan dit avontuur in een zeer populair en competitief kampioenschap te beginnen.”