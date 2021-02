MP Motorsport laat Van der Helm debuteren in FIA Formule 3

De 17-jarige Van der Helm debuteerde in 2019 in de autosport, nadat hij in 2018 tiende werd bij het WK karting. Het debuut kwam in dienst van MP Motorsport in de Spaanse Formule 4, waar hij acht keer op het podium stond en vierde werd in het kampioenschap. In 2020 zette de Nederlandse coureur de stap naar de Formule Renault Eurocup, waar hij in dienst van het team van Fernando Alonso een keer op het podium eindigde en twaalfde werd in het kampioenschap. Eerder dat jaar won hij al een race in de Toyota Racing Series. Komend seizoen keert Van der Helm echter terug op het oude nest, want hij gaat namens MP Motorsport zijn debuut maken in de Formule 3. Daarbij kan hij opnieuw rekenen op steun van de Nederlandse autosportfederatie KNAF.

Van der Helm kijkt uit naar zijn eerste races in het voorportaal van de F1. “Ik ben heel blij dat ik komend seizoen Formule 3 mag rijden met MP Motorsport. Dit wordt een heel belangrijke stap in mijn carrière. In de Formule 3 komen de allerbeste jonge formuletalenten aan de start – precies de plek waar ik moet laten zien wat ik in mijn mars heb. Daarnaast is het geweldig dat ik straks zo dicht bij de Formule 1 in actie kom. Die auto’s zien en horen gaat iets extra’s aan elk raceweekend toevoegen”, zei Van der Helm, die tussen 3 en 5 september met de F3 in actie komt op Circuit Zandvoort. “Bovendien is het fijn dat ik terug ben op het oude nest. Ik heb goede herinneringen aan mijn jaar met MP in het Spaanse F4-kampioenschap. Als het aan mij ligt, gaan we komend jaar meer goede herinneringen creëren.”

Met de aankondiging van Van der Helm heeft MP Motorsport de line-up voor het F3-seizoen rond: woensdag werden Alpine Academy-coureurs Victor Martins en Caio Collet al aangekondigd bij de renstal uit Westmaas. “Het is fantastisch nieuws dat Tijmen opnieuw bij ons komt rijden”, zegt Sander Dorsman, teammanager van MP Motorsport. “Ik kijk ernaar uit om net als in 2019 er weer samen tegenaan te gaan. Met Tijmen, Victor en Caio hebben we een F3-team dat bestaat uit drie zeer snelle en talentvolle rookies, die het seizoen hongerig naar succes zullen beginnen. Ik ben heel benieuwd hoe zij elkaar straks zó gaan opjagen dat ieder van hen het beste uit zichzelf weet te halen. Ik weet één ding zeker: het wordt een prachtig jaar.”

Foto: Dutch Photo Agency