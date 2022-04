Stanek boekt eerste F3-zege na pijnlijke fout van Maloney

De FIA Formule 3-hoofdrace op Imola begon op een opdrogende baan, wat leidde tot verschillende bandenkeuzes. De top-acht van de startopstelling koos ervoor op slicks te starten, terwijl onder meer Caio Collet op P9 opteerde voor natweerbanden. De keuze van de MP Motorsport-coureur bleek de juiste voor de openingsfase: hij sneed als het spreekwoordelijke warme mes door de boter en lag al voor het einde van de eerste ronde aan kop.

Zane Maloney was vanaf pole-position gestart, met zijn teamgenoot Roman Stanek naast zich op de voorste rij. Na het doven van de rode lichten kwam Stanek beter van zijn plek, waardoor hij de leiding greep. Maloney herpakte zich echter en heroverde voor de Tamburello-bocht de macht, voordat Collet zijn opmars naar de koppositie afrondde.

In het vervolg van de wedstrijd bleken regenbanden toch niet het juiste rubber te zijn. Collet kwam in de tweede ronde naar binnen om slicks te halen, waardoor hij ver terugviel en uiteindelijk geen rol van betekenis meer zou spelen in de strijd om de punten. Op het moment dat Collet zijn pitstop maakte, was de Safety Car overigens op de baan zodat de auto van de gespinde Francesco Pizzi weggehaald kon worden.

Door de bandenwissel van Collet kreeg Maloney de leiding weer in handen, voor Stanek en Oliver Bearman. Dat was niet voor lang: toen het veld in de vijfde ronde weer werd losgelaten, rukte Pepe Martí in een paar bochten tijd van P4 op naar P1. De Spanjaard was één van de coureurs die nog op regenbanden reed. Omdat het asfalt van het Autodromo Enzo e Dino Ferrari steeds droger werd, kon Martí zijn tempo echter niet vasthouden en in de zevende ronde zag hij Maloney weer voorbij komen.

Kort daarna volgde een nieuwe neutralisatie, nadat Brad Benavides in de baanafzetting bij Piratella was beland. Voor de herstart in de tiende ronde ging leider Maloney dramatisch in de fout: de 18-jarige coureur van Barbados mocht toen de lichten van de Safety Car uit waren vooraan het tempo bepalen, maar gleed in de voorlaatste bocht van de baan en kwam vast te staan in het gras. Dat betekende voor hem einde wedstrijd en een nieuwe neutralisatie voor de andere rijders.

In de ronde tussen de twee safety car-situaties was het Bearman gelukt de leiding af te pakken van Stanek. De 16-jarige Brit behield de eerste positie bij de herstart in de veertiende ronde en trok vervolgens een klein gaatje, toch zou hij de wedstrijd niet winnen. Bearman vroeg te veel van zijn banden, zag Stanek weer inlopen en werd in de voorlaatste ronde in bocht 1 buitenom gepasseerd door de Tsjech.

Achter Stanek finishte Jak Crawford als tweede, nadat hij Bearman in de slotronde had ingerekend. Ook Gregoire Saucy leek Bearman te gaan pakken voor P3, maar laatstgenoemde verloor op zijn versleten banden de controle en tikte Saucy in een spin. Isack Hadjar profiteerde en was letterlijk de lachende derde; hij pakte de laatste podiumplek. Bearman finishte nog als vierde, maar hangt waarschijnlijk een straf boven het hoofd.

FIA F3 Imola, uitslag hoofdrace: