Stanek completeert rijderstrio Hitech GP voor F3-seizoen 2021

Het grootste deel van de zitjes van Hitech Grand Prix in het voorportaal van de Formule 1 was sinds vrijdag al ingevuld. Red Bull kondigde een behoorlijk omvangrijke samenwerking aan met het Britse team voor zowel haar programma’s in de Formule 2 als de Formule 3. Red Bull-protegees Jüri Vips en Liam Lawson werden aangekondigd als het rijdersduo voor het aanstaande F2-seizoen, terwijl Ayumu Isawa en Jak Crawford werden aangekondigd als F3-coureurs van het team. Die bekendmaking zorgde ervoor Hitech nog één plekje in te vullen had voor het nieuwe F3-seizoen.

Inmiddels is de knoop over de invulling daarvan doorgehakt, want maandag presenteerde de renstal Roman Stanek als aanwinst voor het nieuwe seizoen. De 16-jarige Tsjech debuteerde in 2019 op 15-jarige leeftijd in de autosport en presteerde heel behoorlijk in de Duitse en Italiaanse Formule 4 met respectievelijk de vierde en vijfde plaats in de eindstand. Daarmee verdiende hij promotie naar de F3, waarin hij afgelopen jaar uitkwam voor Charouz Racing System. Met drie punten eindigde hij op de 21ste positie in het kampioenschap, maar dat was wel voldoende om Hitech te overtuigen en een plekje bij dat team af te dwingen voor 2021.

“Ik ben heel dankbaar voor de kans om voor Hitech te racen in de FIA F3”, zei Stanek, die over enkele weken ook namens het team in actie komt in de Aziatische F3. “Dat seizoen begint binnenkort, dus ik kijk ernaar uit om na een lange onderbreking weer in de auto te stappen. Ik heb zin om met een nieuw team te werken en ik ga hard werken om er een succesvol jaar van te maken.”’ Ook Hitech-teambaas Oliver Oakes is blij met de komst van Stanek. “We kijken altijd uit naar de samenwerking met nieuwe coureurs en Stanek heeft in de FIA F3 en Asian F3 laten zien dat hij over het vereiste talent beschikt.”