Flörsch voltooit line-up Van Amersfoort Racing voor F3-seizoen 2024

De afgelopen week heeft Van Amersfoort Racing hard gewerkt om de line-up voor het Formule 3-seizoen 2024 rond te krijgen. Noel León en Tommy Smith werden in een eerder stadium al aangetrokken voor het aankomende seizoen en inmiddels weten zij ook wie hun teamgenoot wordt. Dat is Alpine-juniore Sophia Flörsch, die zodoende aan haar derde seizoen in de Formule 3 gaat beginnen. "Ik ben enorm opgetogen dat ik terug ben bij Van Amersfoort Racing", zegt de 23-jarige Duitse over haar hereniging met het team uit Zeewolde. "Het voelt als thuiskomen. Ik denk dat we progressie kunnen boeken en goede resultaten kunnen laten zien in het aankomende FIA F3-seizoen."

Flörsch reed in 2018 al voor Van Amersfoort Racing in het Europees Formule 3-kampioenschap, waarna ze in dienst van het team ook een zware crash meemaakte in Macau. Ook in 2019 kwam de coureur uit Grünwald uit voor de Nederlandse formatie, destijds in de Formule Regional European Championship. Tijdens de recente F3-tests werd Flörsch al herenigd met VAR, om vervolgens ook aan de start van de Macau Grand Prix te staan. Nadat ze zich als zeventiende kwalificeerde, werkte ze zich in de hoofdrace uiteindelijk op naar de elfde plaats. "Natuurlijk zijn we verheugd dat Sophia weer bij ons is", vertelt teambaas Frits van Amersfoort. "We hebben samengewerkt in Macau en dat ging uitstekend. Haar ervaring in FIA F3 en haar bekendheid met het team kunnen komend seizoen van waarde zijn."

Met de overstap van PHM Racing by Charouz naar Van Amersfoort Racing is Flörsch verzekerd van haar derde seizoen in de FIA Formule 3. In 2020 debuteerde ze namens Campos Racing in de klasse, al slaagde ze er niet in om punten te scoren. Daarna volgden avonturen in de DTM, het World Endurance Championship en de European Le Mans Series, om in 2023 terug te keren in het voorprogramma van de Formule 1. Als lid van de Alpine Academy stapte Flörsch dus in bij PHM Racing by Charouz, waarvoor ze alleen in de hoofdrace op Spa-Francorchamps punten scoorde met een zevende plek. Het waren tevens de enige zes punten die de renstal in het hele seizoen scoorde.