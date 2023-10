Verschoor gaat Macau Grand Prix-titel verdedigen

Een toch wel grote verrassing op de dinsdagavond. Richard Verschoor gaat in Macau weer meedoen aan de prestigieuze Formule 3-race. De Nederlander gaat voor Trident meerijden, hetzelfde team waarmee in 2021 in de Formule 2 één overwinning en een drietal tweede plaatsen wist te behalen. "Ik ben heel blij om bekend te mogen maken dat ik met Trident aan de Macau Grand Prix ga meedoen!", vertelt een verheugde Verschoor in het persbericht van zijn werkgever voor die race. "Ik weet hoe moeilijk de uitdaging kan zijn op de baan in Macau. Ik ben echter wel enorm gemotiveerd om mijn titel te verdedigen." Bij Trident wordt de 22-jarige coureur vergezeld door Roman Stanek - die dit jaar in de F2 voor het team uitkwam - en McLaren-junior Ugo Ugochukwu.

Het is voor Verschoor niet de eerste keer dat hij in de Aziatische stadstaat aan de start gaat staan. Sterker nog, in 2019 was de coureur uit Benschop in een veld met onder andere Logan Sargeant met de winst terug naar Nederland gevlogen. De races in Macau werden daarna allemaal gecanceld vanwege de corona-pandemie, dus tot op de dag van vandaag is Verschoor de titelverdediger. Wel reed hij destijds nog voor MP Motorsport, wat dit jaar dus een concurrent gaat worden. Tot nu toe is Verschoor de enige Nederlander die bevestigd is voor de Macau Grand Prix.

Het wordt een bijzondere editie, want de organisatie van de race viert hun zeventigjarig bestaan. Grote namen uit de autosportgeschiedenis als Michael Schumacher en Ayrton Senna hebben de race op hun naam staan. Het spektakel op het stratencircuit gaat op 18 en 19 november plaatsvinden.