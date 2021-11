Red Bull-junior Crawford bovenaan in F3-test, MP topt middagsessie

Na het seizoen waarin Dennis Hauger tot kampioen is gekroond mogen Formule 3-teams nog drie dagen aan de bak in het Spaanse Valencia. De test geeft de formaties en rookies de kans om zich alvast voor te bereiden op volgend jaar. Nadat Van Amersfoort Racing - volgend seizoen weer terug in de Formule 3 - maandag sterk uit de startblokken schoot, nam Prema het stokje vanochtend over. Crawford wist in het laatste uur voor de lunch de snelste tijd op de klokken te zetten en zag daar, mede door een rode vlag, niemand meer aan komen.

Achter de Amerikaanse Red Bull-junior maakte Grégoire Saucy een sterke indruk. De rookie mag tijdens de post-season test instappen bij ART Grand Prix en deed het dinsdag meer dan verdienstelijk. De Zwitser, vorig jaar nog kampioen in de Formula Regional European Championship, was continu op de voorposten te vinden en sloot de ochtendsessie uiteindelijk als tweede af. Hij toonde zich daarmee nipt sneller dan Roman Stanek, Caio Collet van MP Motorsport en Jack Doohan, die Van Amersfoort een dag eerder nog bovenaan de tijdenlijst had gebracht.

Na de lunchpauze was die eer zoals gezegd weggelegd voor de andere Nederlandse formatie in het Formule 3-veld: MP Motorsport. Collet had lange tijd de toptijd in handen namens het team uit Westmaas, maar het bleek uiteindelijk zijn gelegenheidsteamgenoot Franco Colapinto die de middagsessie als snelste afsloot. Zijn 1.21.759 was echter vier tienden langzamer dan de beste tijden uit de ochtend, waardoor de Argentijn zichzelf pas als negende terugvond in de gecombineerde tijdenlijst. Saucy maakte overigens ook in de middag indruk door wederom de tweede tijd te klokken.