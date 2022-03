Red Bull-junior Hadjar wederom snelste op laatste F3-testdag

Samen met de Formule 2 werkt de Formule 3 deze week een driedaagse wintertest af op het Bahrain International Circuit, waar tussen 18 en 20 maart voor beide klassen ook de start van het nieuwe seizoen plaatsvindt. Vrijdag stond de derde en laatste testdag op het programma en opnieuw klokte Isack Hadjar de snelste tijd. De coureur van Hitech Grand Prix, die onderdeel is van het talentenprogramma van Red Bull en vorig jaar nog vijfde werd in het Formula Regional European Championship, klokte in de ochtendsessie 1.47.247 en was daarmee ruimschoots de snelste. Ook op de tweede testdag in Bahrein reed Hadjar al de snelste tijd.

Vrijwel alle snelle tijden op vrijdag werden al in de ochtend gereden. Jak Crawford was op vier tienden van Hadjar de nummer twee op de ranglijst, terwijl ART Grand Prix-rookie Gregoire Saucy enkele honderdsten langzamer was en de derde tijd klokte. Caio Collet was op P4 de beste rijder van MP Motorsport, voor Alexander Smolyar en David Vidales. Victor Martins eindigde de dag op P7. Kaylen Frederick veroorzaakte al na tien minuten in de ochtendsessie een rode vlag door tot stilstand te komen in bocht 3.

In de middagsessie waren de rondetijden beduidend langzamer, getuige de 1.48.182 waarmee Roman Stanek bovenaan de ranglijst eindigde. Die langzamere tijden waren grotendeels te danken aan de minder goede omstandigheden in Bahrein. De coureurs kregen de opdracht om hun achterlichten aan te zetten, doordat zand en stof voor slecht zicht zorgden. Zes tienden achter Stanek klokte Reece Ushijima de tweede tijd namens Van Amersfoort Racing, terwijl Trident-rookie Zane Maloney derde was. Franco Colapinto zette de tweede VAR-bolide op P4, gevolgd door Jonny Edgar en Rafael Villagomez in de derde bolide van Van Amersfoort.