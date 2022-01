Rafael Villagomez reed afgelopen jaar voor Van Amersfoort Racing in het Euroformula Open Championship, tegelijkertijd kwam hij voor HWA Racelab uit in de Formule 3. Voor dat team reed de Mexicaan twintig wedstrijden, maar finishte puntloos op de 29e positie. In het Euroformula Open Championship reed Villagomez, op twee weekends na, alle races en eindigde als achtste in de stand. Reden genoeg voor Van Amersfoort om de line-up voor 2022 met de Mexicaanse coureur te versterken. Villagomez wordt collega van de onlangs gepresenteerde Reece Ushijima, die komend seizoen zijn F3-debuut maakt.

"Ik wist dat het afgelopen seizoen een leerjaar zou worden. De stap van de Formule 4 naar de Formule 3 was een grote, maar ik heb elke minuut genoten", jubelt de twintigjarige Villagomez over de nieuwe stap in zijn loopbaan. "Ik voel dat ik klaar ben voor een hoger niveau en om voor punten en podiums te gaan. Ik ken Van Amersfoort Racing goed door vorig jaar. Het feit dat ik hen aan mijn zijde heb, geeft vertrouwen. Ik weet hoe toegewijd ze zijn aan dit programma."

Rob Niessink, CEO bij Van Amersfoort Racing, is ook in zijn nopjes dat het team de aanblijvende Villagomez promotie kan geven naar het F3-team van VAR. "Het is altijd goed om een tweede jaar in te gaan met een coureur. De coureurs en de crew zijn naar elkaar toe gegroeid. Ondanks dat Rafael naar een andere categorie gaat binnen VAR, kennen we hem goed en kent hij onze werkwijze", vertelt Niessink. "Rafael heeft vorig jaar een steile leercurve gehad, iets wat we hadden zien aankomen. Voor het komende seizoen ligt de focus op punten en podium finishes. Naast het feit dat het gehele team achter hem staat, neemt hij ook nog eens waardevolle F3-ervaring mee. Wij kijken ernaar uit om deze reis te starten en kunnen niet wachten op de pre-season test in Bahrein begin maart."

Van Amersfoort Racing debuteert in 2022 in Formule 2

Naast de Formule 3-activiteiten neemt Van Amersfoort Racing komend seizoen ook voor het eerst deel aan het officiële Formule 2-kampioenschap. In die klasse rijdt de Nederlandse renstal in 2022 met Jake Hughes en de Belg Amaury Cordeel. VAR heeft in het verleden diverse talenten gehad, die het tot de Formule 1 hebben geschopt. Regerend wereldkampioen Max Verstappen, voormalig F1-coureur Jos Verstappen, Haas-rijder Mick Schumacher en Ferrari-coureur Charles Leclerc reden in het verleden voor de in Zeewolde gevestigde renstal van Frits van Amersfoort.