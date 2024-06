Pools F3-talent na zeven maanden al uit Red Bull Junior Team gezet

Afgelopen november werd Kacper Sztuka nog door Red Bull toegevoegd aan het opleidingsprogramma, nadat hij de titel in de Italiaanse Formule 4 had veroverd. Mede door de steun van de Oostenrijkse energiedrankjesgigant werd de Poolse coureur uit Bielsko-Biała voor 2024 bij MP Motorsport in de Formule 3 gestald. Komend weekend wordt het F3-seizoen hervat op Circuit de Barcelona-Catalunya en ook Sztuka is er dan weer bij, maar wel moet hij het doen zonder de steun van Red Bull. Op social media verklaart hij namelijk uit het opleidingsprogramma is gezet, zonder daarbij te benoemen wat daar de reden voor is.

“In de afgelopen weken is mijn contract met het Red Bull Junior Team op het initiatief van de partner beëindigd”, trapt Sztuka af op X. Het einde van de samenwerking kwam als een verrassing voor de 18-jarige coureur, die in de Formule 3 uitkomt voor MP Motorsport. “Tot het einde van de samenwerking werden mijn races, functioneren binnen het team en mijn gemaakte progressie allemaal positief beoordeeld door de mensen met wie ik direct samenwerk. Ik wil iedereen enorm bedanken die betrokken was bij het project waar ik sinds november 2023 onderdeel van uitmaakte.”

Hoewel Sztuka met Red Bull de steun van een belangrijke partner is kwijtgeraakt, komt hij naar eigen zeggen komend weekend gewoon in actie tijdens het Formule 3-weekend in Montmeló. “De beslissing heeft geen invloed op de beoordeling door MP Motorsport en onze plannen”, legt hij uit. “Met dank aan de steun van mijn sponsoren heb ik de intentie om deel te nemen aan alle resterende ronden van het Formule 3-seizoen en om mij zowel op als naast de baan verder te ontwikkelen als coureur. Mijn vastberadenheid om de snelste te zijn, te winnen en het op een dag op te nemen tegen de beste coureurs ter wereld blijft onveranderd. Dank voor alle steun, we beginnen nu aan de laatste fase qua voorbereidingen op de race in Barcelona. Zie jullie op het circuit!”

Sztuka heeft het in zijn eerste vier raceweekenden in de Formule 3 niet eenvoudig gehad. In de acht races die tot dusver werden verreden, wist de Pool slechts eenmaal punten te pakken. Dat deed hij tijdens de sprintrace in Imola, waarin hij als vijfde over de finish kwam. Met de zes punten die daarbij horen, staat hij op de negentiende positie in de tussenstand.