Op de 'Temple of Speed', zoals Monza ook wel genoemd wordt, speelt de slipstream een belangrijke rol. Op de vele rechte stukken valt er veel snelheid te pakken door dicht achter een andere auto te rijden, wat ook te zien was in de F3-kwalificatie. Om grote chaos te voorkomen was het veld opgedeeld in twee groepen, maar ook dat kon de nodige problemen niet voorkomen. In groep A waren enkele coureurs naar buiten gereden om zich op te maken voor een snelle ronde, maar niemand wilde die groep leiden omdat het zonder slipstream lastig is om hier een toptijd neer te zetten.

Het resulteerde in een flinke file na Lesmo I, waar de een na de ander invoegde achter de polonaise. De rij was al uitgebreid toen Kacper Sztuka de bocht naderde. Hij schoot wijd en zag plots de file voor zich, waarna Laurens van Hoepen tegen zijn auto knalde. Het gevolg: stevige schade aan de auto en een rode vlag. Na een korte onderbreking werd de kwalificatie hervat, maar zonder Van Hoepen en Sztuka. Zij zullen dus in de sprintrace en hoofdrace achteraan moeten starten.