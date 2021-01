Caldwell stapt voor tweede Formule 3-seizoen over naar Prema

Prema is de afgelopen jaren het te kloppen team geweest in de Formule 3. Zowel in 2019 als in 2020 legde het team beslag op de rijderstitels, die werden gewonnen door respectievelijk Robert Shwartzman en Oscar Piastri. Verder stonden afgelopen seizoen Logan Sargeant en Frederik Vesti aan de start voor Prema. Caldwell mag in zijn tweede Formule 3-seizoen proberen dat succes te evenaren. Hij is de derde coureur die een contract voor 2021 heeft bemachtigd bij het F3-team van Prema en wordt daar de teamgenoot van Red Bull-junior Dennis Hauger en Arthur Leclerc, het jongere broertje van Ferrari F1-coureur Charles.

Caldwell kijkt enorm uit naar de overstap naar het topteam in de Formule 3. “Nadat ik met het team in andere kampioenschappen heb gereden kijk ik ernaar uit om de geleerde lessen uit mijn debuutseizoen te gebruiken en om ons gezamenlijke verhaal voort te zetten in F3.” Teambaas René Rosin verwacht dat de Brit een goede aanwinst is voor Prema. “We kennen zijn slimme aanpak en hij past zich snel aan. Wij verwachten ook dat dit een belangrijke kwaliteit is met het uitdagende seizoen dat we voor de boeg hebben. Bovendien kent hij onze werkethiek en aanpak, dus hij past goed bij het team voor 2021.”

Afgelopen seizoen reed Caldwell nog in dienst van Trident in de F3. Hij eindigde vier keer in de top-tien, met een vijfde plaats in de hoofdrace van Stiermarken als beste resultaat. Met achttien punten bezette Caldwell de zestiende plaats in het kampioenschap. In 2019 reed hij in dienst van Prema in het Formula Regional European Championship, waarin hij op de vijfde positie eindigde. Een jaar eerder werkte hij namens dezelfde renstal een dubbelprogramma af in de Italiaanse en de Duitse Formule 4. In het Italiaanse kampioenschap werd hij derde, in de Duitse editie eindigde hij op P7.