Bearman debuteert in 2022 met Prema in FIA Formule 3

Het jaar 2021 was een bijzonder succesvolle voor Oliver Bearman. Hij werd de eerste coureur die in hetzelfde seizoen de Italiaanse en Duitse kampioenschappen van de Formule 4 op zijn naam schreef. Dat deed hij door in dienst van Van Amersfoort Racing in totaal 26 podiumplaatsen te pakken, waarvan 17 overwinningen. Daarnaast mocht hij dertien keer vanaf pole-position vertrekken. Daarmee verdiende Bearman een plekje in de Ferrari Driver Academy.

Ook mocht Bearman na afloop van het Formule 3-seizoen testen voor Prema Racing. Bij die test in Valencia maakte hij voldoende indruk op het team om een plekje in de line-up voor 2022 te veroveren. “Ik kijk er enorm naar uit om met Prema de stap naar de FIA F3 te maken in mijn eerste jaar als lid van de Ferrari Driver Academy”, zei Bearman. “Tijdens de test in Valencia werkten we heel goed samen en hun resultaten in alle klassen in de afgelopen jaren spreken voor zichzelf. Ik kan niet wachten om te beginnen in Bahrein.”

Bearman weet dat hij komend seizoen bij het absolute topteam van de Formule 3 aan de bak gaat. In de drie seizoenen dat het kampioenschap als FIA Formule 3 door het leven gaat, heeft Prema Racing telkens de kampioen bij de rijders afgeleverd. In 2021 viel die eer te beurt aan Dennis Hauger. Bij de teams moest Prema de titel voor het eerst laten aan Trident, dat slechts vier punten meer scoorde.