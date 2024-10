MP Motorsport verlengt F3-contract van Red Bull-talent

De samenwerking tussen het Nederlandse MP Motorsport en Red Bull-junior Tim Tramnitz krijgt in 2025 een vervolg. De Duitser heeft namelijk zijn contract bij het team uit Westmaas met een jaar verlengd. Net als dit seizoen zal Tramnitz in de Formule 3 te zien zijn. "Ik ben heel blij dat ik bij MP Motorsport mag blijven voor mijn tweede jaar in Formule 3. Mijn rookieseizoen zat vol met hoogtepunten, inclusief mijn eerste F3-zege. Het doel moet zijn dat we constanter worden en we willen meer overwinningen aan ons totaal toevoegen", vertelt de 19-jarige coureur uit Hamburg. "Het team en ik hebben in 2024 een sterke band gecreëerd. Ik kan niet wachten om met die basis in 2025 meer succes te boeken."

Ook MP Motorsport-teambaas Sander Dorsman is blij dat de jonge rijder nog een jaar bij zijn team te bewonderen is. "Het is geweldig dat Tim besloten heeft om bij ons te blijven om nog een poging in het F3-kampioenschap te wagen", begint Dorsman bij het nieuws van het verlengen van Tramnitz. "Ik ben blij dat hij zijn plek heeft gevonden bij MP en we willen hem een familiaire sfeer blijven bieden. Daarin kunnen onze coureurs zichzelf ontwikkelen en het gedijen ze het beste. Dit jaar had Tim een fantastisch rookieseizoen in F3 en ons doel is om daar in 2025 op voort te bouwen. Het is ons plan om elke race vooraan mee te doen."

Tramnitz kende in zijn eerste F3-seizoen pieken en dalen. Zijn hoogtepunt was de zege in de F3-sprintrace in het slotweekend van het jaar in Monza. Hij eindigde mede daardoor net in de top-tien op de negende plek in de stand. Wel was hij daarmee de beste MP-coureur. McLaren-junior Alex Dunne en Kacper Sztuka - die dit jaar zijn contract in de Red Bull Academy opzegde - konden het tempo van Tramnitz niet bijbenen.