MP Motorsport presenteert tweede F3-coureur voor 2025

MP Motorsport rijdt volgend jaar in de Formule 3 in ieder geval met twee bekende gezichten. Tim Tramnitz tekende op dinsdag voor een jaar bij het team uit Westmaas, woensdag maakte de renstal bekend wie een van zijn teamgenoten wordt. Bruno del Pino Ventos krijgt de kans om zich volgend jaar te laten zien in de opstapklasse richting de Formule 1.

Del Pino is al twee jaar actief voor MP. De achttienjarige coureur uit Spanje rijdt in de Eurocup-3 en staat met drie overwinningen, zeven podiumplaatsen en een pole-position op zak derde in de tussenstand. Tijdens de post-seasontests van F3 mocht de rijder ook al voor MP rijden en daar liet hij direct zien dat hij het niveau aan kan. In Barcelona nestelde hij zich direct in de top-tien.

"Het is fantastisch nieuws dat ik mag overstappen naar de Formule 3. Het kan niet mooier dat dat met MP Motorsport gebeurt", vertelt Del Pino. "In mijn twee jaar bij het team hebben ze ervoor gezorgd dat ik me thuis voel in een omgeving die me heeft geholpen om het beste uit mezelf te halen. Het was geweldig om dit seizoen samen onze eerste overwinningen te boeken. In diezelfde positieve omstandigheden gaan we onze succesvolle samenwerking voortzetten, zeker nu we voor een nieuwe uitdaging staan.

Teammanager van MP Motorsport Sander Dorsman juicht de komst van Del Pino toe. "Het doet me deugd dat ik Bruno als teamgenoot mag verwelkomen in onze F3-bezetting voor 2025", begint hij. "Bruno's besluit om bij ons te blijven getuigt van de familiesfeer waar MP bekend om staat en is het zoveelste bewijs van ons motto 'Accelerating Talent'. Dit jaar was hij een openbaring in Eurocup-3. Het is ons doel om die vorm over te brengen naar de nieuwe F3-auto voor 2025."