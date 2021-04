MP Motorsport toont livery F3-bolide 2021

MP Motorsport heeft de kleuren te danken aan Victor Martins, een coureur uit de Alpine Driver Academy. Naast de 19-jarige Fransman rijden dit seizoen de Braziliaan Caio Collet en het 17-jarige Nederlandse talent Tijmen van der Helm voor het F3-team van MP Motorsport.

Nadat eerdere testen in Jerez (februari) en Barcelona (maart) wegens corona werden afgelast, wordt komend weekend dan eindelijk voor het eerst getest in de Formule 3. Op de Oostenrijkse Red Bull Ring kunnen de coureurs voor het eerst wennen aan hun materiaal. Daarna worden de twee afgelaste tests in Barcelona en Jerez nog ingehaald, waarna het seizoen begin mei echt van start gaat op het Circuit de Barcelona-Catalunya. Net als in de Formule 2 worden dit jaar ook in de Formule 3 niet twee, maar drie races per weekend afgewerkt: twee sprintraces op zaterdag en een zondagse hoofdrace.

Net als in de afgelopen seizoenen wordt in de Formule 3 gebruik gemaakt van een Dallara-chassis aangedreven door een 3.4 liter zescilinder krachtbron van Mecachrome.

Het complete F3-seizoen ziet er als volgt uit:

Locatie Sprintrace (zaterdag) Hoofdrace (zondag) Barcelona-Catalunya (Spa) 8 mei 9 mei Paul Ricard (Fra) 26 juni 27 juni Red Bull Ring (Oos) 3 juli 4 juli Hungaroring (Hon) 31 juli 1 augustus Spa-Francorchamps (Bel) 28 augustus 29 augustus Zandvoort (Ned) 4 september 5 september Circuit of the Americas (VSt) 23 oktober 24 oktober