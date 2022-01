MP Motorsport kondigt eerste rijder voor FIA F3 2022 aan

Smolyar reed ook afgelopen jaar al in het FIA F3. De 20-jarige rijder boekte in dienst van ART Grand Prix twee overwinningen en vier podiumplaatsen en eindigde daarmee op de zesde plaats in de eindrangschikking. Komend jaar wil hij een aanval doen op de titel en gaat dat doen met het Nederlandse team uit Westmaas. “Ik ben blij dat ik met MP Motorsport nog een seizoen in de FIA F3 mag uitkomen”, aldus Smolyar. “Vorig jaar heb ik flink wat duels uitgevochten met de auto's van MP. Toen streden we tegen elkaar om dezelfde podiumplaatsen, nu zijn we samen één team en gaan we voor zo veel mogelijk overwinningen. We bereiden ons de komende weken maximaal voor, daarna gaan we op reis naar Bahrein voor de pre-season test en de eerste ronde van het kampioenschap.”

“Het is geweldig nieuws dat Alex en SMP Racing vertrouwen op MP voor het F3-kampioenschap van het komende jaar”, aldus Sander Dorsman, de teambaas van MP Motorsport. “Alex behoort onmiskenbaar tot de beste coureurs die nog een seizoen in de Formule 3 blijven. Zijn enorme kennis van de auto en de circuits gaat ons goed van pas komen, dus we kijken samen uit naar een sterk seizoen.”

Smolyar is de eerste rijder die MP Motorsport heeft bevestigd voor het aankomende seizoen. De overige twee rijders worden op een later moment bekendgemaakt.