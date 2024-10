McLaren legt zoon van oud-F1-coureur vast in opleidingsprogramma

Een bekende achternaam duikt op bij het opleidingstraject van het Formule 1-team van McLaren. Brando Badoer, de zoon van voormalig Formule 1-coureur Luca Badoer, is door de Britse renstal aangetrokken. De achttienjarige Italiaan heeft dit seizoen in het FRECA dusdanige indruk gemaakt dat McLaren besloten heeft om hem toe te voegen aan het programma. De renstal had al een optie om hem in het traject op te nemen en heeft deze nu gelicht.

"Ik ben blij dat ik bij het McLaren Driver Development-programma mag komen. Het is voor mij een geweldige kans om bij een team met zo'n grote geschiedenis te komen, en ze hebben ook bewezen dat ze talenten kunnen laten ontwikkelen", vertelt Badoer, die ook weet dat hij volgend jaar met Prema in de Formule 3 aan de start staat. "Dat gaat ervoor zorgen dat ik mijn progressie door kan zetten. Ik ben het hele McLaren-team dankbaar voor deze steun. Ik kan niet wachten om wat van de hulp van het team te leren en te racen in de iconische kleuren."

Voor operationeel directeur van McLaren Stephanie Carlin verwelkomt Badoer met lovende woorden. "We hebben hem het afgelopen jaar scherp in de gaten gehouden en we zijn onder de indruk van wat hij in zijn debuutseizoen in het Formule Regional-kampioenschap heeft laten zien. Het was voor ons logisch om onze optie te lichten en hem fulltime in ons programma op te nemen", verklaart Carlin. "We kijken er naar uit om hem in het papaya te zien racen en hem te ondersteunen als hij straks samen met Prema in de Formule 3 racet."

Carrière tot nu toe

Badoer rijdt sinds 2022 volledige raceseizoenen. De in Noord-Italië geboren coureur is sindsdien bij Van Amersfoort aan de slag. Samen met het Nederlandse team heeft hij in het Italiaanse Formule 4-kampioenschap en de editie uit de Emiraten gereden. Dit jaar heeft hij de overstap gemaakt naar het FRECA, waar hij ook namens de formatie uit Zeewolde aan de start staat. Een zege ontbreekt dit jaar nog, maar de rijder heeft al wel zeven podiumplaatsen gescoord.