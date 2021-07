Nannini pakt Fittipaldi voor eerste F3-zege in tweede race Hungaroring

Door twaalfde te worden in de eerste race verzekerde Fittipaldi zich van de pole-position voor de tweede race op de Hungaroring, die kort na 18.00 uur van start ging. De Braziliaan begon sterk en behield de koppositie, terwijl Stanek zijn tweede positie direct moest afstaan aan de goed weggekomen Nannini. In de openingsfase wist Fittipaldi de druk van zijn Italiaanse achtervolger te weerstaan, maar in de vierde ronde ging Nannini er toch voorbij. Daarbij raakten de twee leiders elkaar bijna.

Het duurde niet lang voordat Nannini een gaatje had geslagen richting Fittipaldi, na zes ronden had hij al een marge van 1,6 seconde. Kampioenschapsleider Dennis Hauger begon intussen aan een inhaalslag. De Prema-coureur begon als achtste aan de race en lag na zeven ronden op de zevende positie. Die positie hield hij vast tot de zeventiende ronde. Kort daarvoor was David Schumacher voorbij teamgenoot Jack Doohan gegaan in de strijd om de vijfde positie en dat bracht Hauger op de bagagedrager van de zoon van vijfvoudig MotoGP-kampioen Mick Doohan. De Noor profiteerde van de problemen die Doohan met zijn banden had en schoof op naar P6, waarna hij Schumacher in de voorlaatste ronde nog passeerde voor de vijfde plek. Trident-coureur Doohan viel intussen terug naar de dertiende plek, waardoor hij puntloos bleef.

Vooraan stond er echter geen maat op Nannini. Het neefje van voormalig Formule 1-coureur Alessandro Nannini bouwde zijn voorsprong uit naar 2,5 seconden en kwam onbedreigd als winnaar over de finish. Het was bovendien zijn eerste zege in de FIA F3. Hij kreeg op het podium gezelschap van twee rijders die daar in de F3 nog niet eerder stonden, met Fittipaldi en Stanek op de tweede en derde posities. Alexander Smolyar werd vierde, op de voet gevolgd door Hauger en Schumacher. Lorenzo Colombo werd zevende, nadat hij in de eerste race de zege verloor door een tijdstraf, terwijl Clement Novalak achtste werd. Logan Sargeant eindigde op de negende plek, Ayumu Iwasa sloot de top-tien af. Tijmen van der Helm eindigde de tweede race op de vijftiende plek, maar staat nog under investigaton voor een incident met Johnathan Hoggard.

Zondag staat de derde en laatste race van de Formule 3 op de Hungaroring op het programma. De lichten op de grid doven dan om 10.45 uur.

Uitslag Formule 3 Hungaroring - Race 2