Martins wint F3-hoofdrace Bahrein, voor smaakmaker Leclerc

Franco Colapinto had Van Amersfoort Racing vrijdag de pole-position bezorgd voor de hoofdrace in Bahrein, met de snelste tijd in de kwalificatie. De Argentijnse debutant verdedigde bij de start zijn koppositie met succes, door de als tweede gestarte Roman Stanek af te knijpen in de run naar de eerste bocht.

Verder naar achteren ging het mis tussen Zane Maloney en Francesco Pizzi. De twee maakten contact met elkaar en konden hun weg daardoor niet vervolgen. Een safety car-situatie was nodig om beide auto’s veilig te kunnen bergen. Ook voor Caio Collet kwam er al vroeg een einde aan de race: de MP Motorsport-coureur probeerde de chaos voor zich te ontwijken door buiten de baan te gaan, maar brak daarbij zijn wielophanging op een ‘sausage kerbstone’.

In de vijfde ronde werd het veld weer losgelaten, waarbij het Colapinto opnieuw lukte de leiding te behouden. Achter hem nam Martins, gestart vanaf P3, de tweede plek over van Stanek. Laatstgenoemde kreeg later in de ronde nog meer tegenslag te verwerken: in bocht 10 werd hij van achteren aangetikt door Alexander Smolyar, wat hem een lekke band bezorgde. Stanek werd zaterdag ook al getroffen door een lekke band, toen na een aanvaring met Colapinto. De Tsjech besloot de hoofdrace uiteindelijk als 22ste, één plek voor Smolyar.

Zo verliep de sprintrace: Hadjar wint eerste Formule 3-race na tijdstraf voor Bearman

Smolyar was halverwege de race - in ronde elf van 23 - opnieuw betrokken bij een incident. Ditmaal liep Isack Hadjar, zaterdag de winnaar van de sprintrace, een lekke band op in een duel met de onder neutrale vlag rijdende Rus. Dat gebeurde in een gevecht om de vijfde positie. Arthur Leclerc, wiens broer Charles later op zondag vanaf pole-position begint in de Formule 1-race op Sakhir, maakte ondertussen veel indruk. De Monegask was als dertiende gestart, maar lag na veertien ronden al in derde positie achter leider Colapinto en Martins.

Colapinto had in ronde vijftien een slechte tractie in de bochtencombinatie 2-3, waarvan Martins profiteerde en de leiding overnam. Drie ronden later, in de run naar de eerste bocht, ging ook Leclerc Colapinto voorbij voor P2. Leclerc opende daarna nog wel de jacht op Martins, maar kwam uiteindelijk anderhalve seconde tekort voor de winst. Voor Martins is het zijn tweede overwinning in de FIA Formule 3, nadat hij vorig jaar al een race won op Zandvoort.

Colapinto finishte als derde, maar viel door een tijdstraf van vijf seconden wegens het overschrijden van de track limits terug tot P5, ten gunste van Gregoire Saucy en Juan Manuel Correa. Ollie Bearman werd zesde, gevolgd door Jak Crawford, David Vidales en William Alatalo. Kaylen Frederick pakte op P10 het laatste punt.

FIA F3 2022 Bahrein - uitslag hoofdrace: