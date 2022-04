Maloney op nat Imola naar eerste Barbadaanse pole in Formule 3

De Formule 3 maakte eerder op vrijdag als eerste kennis met de moeilijke omstandigheden op het Autodromo Enzo e Dino Ferrari, waar het vanaf het begin van de dag regende. De enige vrije training die de F3-coureurs in de aanloop naar de kwalificatie hadden, verliep daardoor rommelig met diverse rode vlag-situaties. Om 16.00 uur mochten de coureurs zich opnieuw op het asfalt melden, ditmaal om de startgrid te bepalen voor de hoofdrace op zondag. En net als in de vrije training, zouden de omstandigheden bij de start van de kwalificatie erg lastig zijn.

Het vochtige asfalt zorgde ervoor dat de coureurs bij de start van de 30 minuten durende sessie allemaal op pad gingen op een setje regenbanden. Alle 30 coureurs zochten vrijwel meteen het asfalt op voor een eerste serieuze run, die uit meerdere getimede ronden bestond. Isack Hadjar klokte met zijn eerste ronde een sterke 1.44.383, waarmee hij de eerste tien minuten van de kwalificatie de eerste plek bezette. Vervolgens moest de Red Bull-junior de koppositie afstaan aan MP Motorsport-coureur Caio Collet, waarna Arthur Leclerc de snelste tijd van de eerste runs noteerde door naar 1.43.904 te versnellen. Daarmee zou de Prema-coureur, het jongere broertje van Ferrari F1-coureur Charles Leclerc, als snelste man aan de tweede en beslissende run beginnen.

Na de vrije trainingen van de Formule 1 en Formule 2 was er al een iets drogere lijn ontstaan op Imola en dat resulteerde natuurlijk in de vraag of er coureurs zouden zijn die hun tweede run op de slicks durfden af te werken. De meeste rijders wilden die gok niet nemen en dus werden de eerste verbeteringen geklokt op een nieuwe set regenbanden. Leclerc schaafde wat van zijn snelste tijd af, waarna teamgenoot Oliver Bearman met 1.43.401 de eerste plek overnam. Ook ART-coureurs Gregoire Saucy en Victor Martins nestelden zich even op P1, alvorens Roman Stanek zich aan kop vestigde met 1.43.162. Die positie had hij ook nog in handen toen een botsing van Leclerc en debutant Enzo Trulli voor een code rood zorgde met nog zo'n zes minuten op de klok.

Ondanks de steeds meer aanwezige droge lijn kozen de coureurs voor zekerheid bij de hervatting van de kwalificatie door opnieuw op regenbanden op pad te gaan. Die droge lijn zorgde echter nog voor een grote verschuiving in de uitslag, waarbij de vorige snelste tijd van Stanek uiteindelijk zou leiden tot een zeventiende startplek. Zelf wist de Tsjech zich duidelijk te verbeteren, maar de pole-position ging naar Trident-teamgenoot Zane Maloney. Met 1.41.180 was de coureur van Barbados een tiende sneller dan Stanek en hij pakte zo zijn eerste Formule 3-pole. Daarachter volgden Jak Crawford en Saucy op de derde en vierde plaats. Bearman eindigde op de vijfde plek, voor Victor Martin, Hadjar, Zak O'Sullivan, Collet en Kush Maini op de tiende positie.

Uitslag kwalificatie FIA Formule 3 Imola