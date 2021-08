Colombo dominant naar eerste F3-zege op kletsnat Spa-Francorchamps

De weersomstandigheden op Spa-Francorchamps waren zaterdagochtend ronduit slecht te noemen. De Formule 3-coureurs werden daar in eerste instantie het slachtoffer van. De race zou om 10.05 uur aanvangen, maar de start werd uitgesteld doordat de tweede medische helikopter niet kon opstijgen. Met 25 minuten vertraging werd het veld alsnog op gang getrokken voor formatieronden achter de safety car, maar na drie ronden werd de start vanwege zware regenval alsnog afgebroken. Uiteindelijk zou de race pas om 10.55 uur beginnen, opnieuw achter de safety car.

Na het verdwijnen van de safety car konden de coureurs zich opmaken voor vijftien ronden racen in België, waarbij Lorenzo Colombo het veld aanvoerde voor Jak Crawford, Roman Stanek en Johnathan Hoggard. De Campos-coureur sloeg meteen een fors gat met de concurrentie en dicteerde vooraan het tempo, geholpen door het feit dat hij als enige kon profiteren van vrij zicht. De Italiaan was de gehele race op geen enkele fout te betrappen en pakte zodoende zijn eerste zege in de Formule 3. De voorsprong van Colombo op nummer twee Crawford zou uiteindelijk maar liefst 13,4 seconden bedragen, terwijl de 20-jarige coureur uit Legnano ook de snelste ronde van de race noteerde. Daarmee revancheerde Colombo zich voor de eerste race in Hongarije, toen hij de zege verloor door een tijdstraf.

Crawford legde met de tweede positie beslag op zijn eerste podiumplaats in de Formule 3. Daarachter mocht ook Stanek mee naar het podium, nadat hij zich in de eerste fase van de race goed verdedigde ten opzichte van Hoggard. De jonge Brit van Jenzer trok enkele ronden voor het einde aan het kortste eind in een prachtig gevecht met onder meer Frederik Vesti, Caio Collet en Victor Martins. Dat leverde Vesti de vierde plek op, voor Collet, Martins en Hoggard. Collet kreeg voor zijn rijgedrag in dat duel echter een tijdstraf, waardoor hij terugviel naar de negende positie. Ook Clement Novalak en Logan Sargeant profiteerden daarvan en werden zodoende zevende en achtste. De top-tien werd afgesloten door Alexander Smolyar. Kampioenschapsleider Dennis Hauger werd slechts veertiende.

De tweede race van de Formule 3 op Spa-Francorchamps begint zaterdagmiddag om 17.55 uur. De pole-position in die race is voor Jack Doohan, die de eerste startrij deelt met David Schumacher.

Uitslag Race 1 Formule 3 Spa Francorchamps