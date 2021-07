Colombo blijft Iwasa voor en pakt eerste F3-zege op Hungaroring

Doordat de top-twaalf van de kwalificatie werd omgedraaid voor de eerste race van het weekend mocht Jonny Edgar van pole-position vertrekken. De Carlin-coureur behield de leiding bij de start, voor Colombo en Iwasa. Edgar bepaalde in de openingsfase dan ook het tempo, maar Colombo leek iets sneller en zette in de vijfde ronde een onsuccesvolle aanval in. Drie ronden later deed de Italiaan buitenom in bocht 1 een nieuwe poging en ditmaal was de inhaalactie wel succesvol. Luttele seconden later bleek waarom: Edgar verloor snelheid en zou uiteindelijk uitvallen met technische problemen.

Het stelde Colombo in staat om vooraan een klein gaatje te slaan richting Iwasa, die meteen buiten DRS-afstand reed en zodoende geen echte aanval kon inzetten. Daar leek de safety car nog even verandering in te kunnen brengen. Die kwam in de zestiende ronde naar buiten vanwege een technisch probleem bij Frederik Vesti, die zijn auto in de eerste bocht stilzette. De hervatting volgde in de negentiende ronde, maar de kans op een aanval werd snel de kop ingedrukt door Colombo. De debutant van Campos Racing had nog geen punten gescoord in de Formule 3, maar reed op de Hungaroring overtuigend naar zijn eerste zege in de klasse.

Zo’n twee seconden daarna pakte Iwasa zijn eerste podiumplaats in de F3 door tweede te worden, op de voet gevolgd door Caldwell. De Prema-coureur staat door zijn derde plek nu tweede in het kampioenschap, maar nog wel fors achter teamgenoot Dennis Hauger. De Noor reed vanaf de elfde startpositie een keurige inhaalrace op weg naar de zesde plaats, waarmee hij zijn marge in de titelstrijd iets heeft kunnen uitbreiden. Wel moest hij Logan Sargeant en Clement Novalak, de nummers vier en vijf op de Hungaroring, voor zich dulden in de eerste race. Alexander Smolyar werd zevende, gevolgd door Trident-teamgenoten David Schumacher en Jack Doohan. De laatste plek in de punten was voor Matteo Nannini. De enige Nederlander in het deelnemersveld, Tijmen van der Helm, werd 21ste.

Later vandaag staat de tweede van drie Formule 3-races op de Hungaroring op het programma. Die race begint om 17.55 uur en Enzo Fittipaldi mag dan vanaf pole-position vertrekken. Hij deelt de eerste startrij met Roman Stanek, terwijl Nannini en Doohan de tweede startrij vormen.

Uitslag Formule 3 Hungaroring - Race 1