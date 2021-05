Het nieuwe Formule 3-seizoen gaat komend weekend van start op het Circuit de Barcelona-Catalunya, waar tegelijkertijd de Grand Prix van Spanje op het programma staat. Daar waar de overige teams voor aanvang van de tests al zekerheid hadden over het trio coureurs dat ze dit jaar willen inzetten, wachtte Charouz tot de dinsdag voor het eerste raceweekend. Logan Sargeant en Enzo Fittipaldi voegen zich bij Reshad de Gerus, die al wel werd gepresenteerd.

Sargeant werd afgelopen jaar derde in het kampioenschap na een spannende strijd met Oscar Piastri en Theo Pourchaire. Zij verdienden daarmee promotie naar de Formule 2, maar voor Sargeant waren de toekomstperspectieven alles behalve helder vanwege financiële moeilijkheden. “Eerder dit jaar wist ik niet of ik ooit nog in een raceauto zou zitten”, zei hij. Charouz Racing bood hem echter een kans om de twee pre-season tests af te werken en de 20-jarige coureur mag nu dus het hele seizoen in actie komen voor het Tsjechische team: “Ik ben vereerd dat ik deze kans krijg van Charouz. Ik ga alles geven om de auto vooraan te zetten en te proberen verder te bouwen met dit team. Ik kijk er heel erg naar uit.”

Bij Charouz krijgt Sargeant gezelschap van Fittipaldi, de kleinzoon van tweevoudig F1-kampioen Emerson. Hij staat aan de vooravond van zijn tweede seizoen in de klasse, nadat hij afgelopen jaar in dienst van HWA Racelab vijftiende werd in de titelstrijd. Zijn werk in de F3 combineert hij met een campagne in Amerikaanse Indy Pro 2000. “Het wordt absoluut een uitdaging, omdat ik geen wintertest heb gereden, maar ik ga mijn best doen met deze kans. Ik kijk heel erg uit naar het eerste raceweekend in Barcelona”, stelt Fittipaldi, die Michael Belov nog in zijn plaats zag rijden tijdens de tests in Spielberg en Barcelona.

Teameigenaar Antonin Charouz is erg tevreden met de coureurs voor het aankomende F3-seizoen en hij verwacht dat Sargeant en Fittipaldi van grote waarde kunnen zijn voor De Gerus, die zijn debuut maakt in het kampioenschap. “Ik weet zeker dat Logan en Enzo waardevolle referenties zijn voor Reshad, die als rookie voor een belangrijke stap naar deze klasse staat. Zijn voorbereiding in de afgelopen was erg productief. Hopelijk gaan we met onze jongens genieten van een positief en vermakelijk seizoen.”