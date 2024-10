Nederlandse coureur blijft nog een jaar in F3 actief

Ook volgend seizoen staat er een Nederlander op de Formule 3-grid. Laurens van Hoepen debuteerde dit jaar in de opstapklasse richting de Formule 1 en heeft zijn contract bij ART Grand Prix verlengd. De coureur uit Wassenaar kwam dit jaar ook al voor het Franse team uit en mag het volgend jaar weer laten zien. Van Hoepen begon voortvarend aan het seizoen. Direct in de openingsrace van het jaar - de sprintrace in Bahrein- mocht hij het podium op. De negentienjarige coureur werd daar tweede. Een weekend later voegde hij daar nog een derde plaats in de sprintrace in Melbourne aan toe, waarna hij ook in de sprint op de straten van Monaco naar een podiumplaats reed. Ook daar was de derde plek voor hem.

Een ander hoogtepunt voor de coureur was zijn pole op de Hungaroring. In de hoofdrace op het Hongaarse parcours moest hij de zege uiteindelijk aan teamgenoot Nikola Tsolov laten, maar na de race werd hij gediskwalificeerd. De FIA constateerde namelijk dat zijn auto te licht was. Van Hoepen eindigde uiteindelijk op een dertiende plaats in het kampioenschap.

Lof van de teambaas

Eerder liet teambaas Sébastien Philippe in gesprek met de officiële website van de Formule 2 weten erg blij te zijn met wat de Nederlander dit seizoen heeft laten zien. "Hij kwam dit jaar als rookie uit FRECA binnen. Hij moest zich nog ontwikkelen, want hij heeft in vergelijking met andere coureurs minder ervaring. Hij had bijvoorbeeld nog geen F4-ervaring, dus we zijn globaal gezien best blij met zijn seizoen", aldus de Fransman. "Hij was vrij opportunistisch. Zijn performance werd gedurende het seizoen alsmaar maar beter. In het begin kwamen we aardig wat tekort, maar hij was slim genoeg om daar omheen te werken en in de top-twaalf van de kwalificatie te komen."

De vliegende start had indruk op Philippe gemaakt, maar ook aan het einde van het seizoen liet Van Hoepen goede dingen zien. "Bij de eerste paar sprintraces slaagde hij erin om op de voorste startrijen te komen. Dat leverde een paar mooie resultaten op. Daarna wordt het makkelijker werken met je engineer en scoor je sneller punten. Aan het einde van het seizoen was het juist het tegenovergestelde. Zijn performance was waarschijnlijk beter, maar hij scoorde minder punten dan hij had moeten doen. Over het algemeen was dit wel een goed seizoen voor hem."