Van Hoepen debuteert met podiumplaats in F3-sprintrace Bahrein

Na een twaalfde plaats in de kwalificatie mocht debutant Laurens van Hoepen de sprintrace van de Formule 3 in Bahrein vanaf pole-position aanvangen. Het 18-jarige talent zag teamgenoot Nikola Tsolov naast hem plaatsnemen op de eerste rij, met mede-debutanten Max Esterson en Arvid Lindblad op de tweede startrij.

Van Hoepen kwam bij de start goed van zijn plek, maar dat gold eveneens voor Tsolov. De Bulgaar greep bij het uitkomen van de eerste bocht de leiding, terwijl zijn ART-teamgenoot op dat moment even genoegen moest nemen met de tweede stek. In de openingsfase van de race leek Van Hoepen echter de snellere van het tweetal te zijn, waardoor hij in de vierde ronde de aanval opende. In de eerste bocht volgde een inhaalactie, maar Tsolov wist richting bocht 4 met succes te counteren. Halverwege de race deed Van Hoepen een nieuwe poging, maar ook nu antwoordde Tsolov in bocht 4.

Het bracht de achtervolgers weer aan de staart van de ART-coureurs. Dat groepje werd aanvankelijk aangevoerd door Esterson, maar hij moest posities prijsgeven aan Lindblad en Leonardo Fornaroli. Lindblad was vervolgens ook degene die optimaal kon profiteren van een foutje van Van Hoepen in bocht 11, waarna de Red Bull-junior van Prema in bocht 1 ook voorbij ging aan Tsolov om de leiding in handen te nemen. Hij nam meteen een voorsprong van twee seconden, waardoor Tsolov opnieuw onder druk van Van Hoepen kwam te staan. De coureur uit Wassenaar sloeg enkele ronden voor het einde toe door P2 over te nemen.

Vooraan kwam Lindblad in zijn eerste F3-race meteen als winnaar over de finish. Het 16-jarige talent had uiteindelijk 5,4 seconden voorsprong op Van Hoepen, die uiteindelijk nipt voor Fornaroli zou eindigen. Tsolov werd vierde, vlak voor MP Motorsport-coureur Tim Tramnitz en Esterson. Gabriele Mini werd achtste, terwijl Mari Boya, Oliver Goethe en Same Meguetounif de top-tien completeerden. Lindblad is zodoende de eerste leider in het F3-kampioenschap met tien punten. Van Hoepen is tweede met hetzelfde aantal punten, doordat hij ook met de snelste ronde aan de haal ging.

De hoofdrace van de Formule 3 in Bahrein wordt zaterdag om 10.00 uur verreden en telt 22 ronden.

Uitslag sprintrace Formule 3 Bahrein