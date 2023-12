Laurens van Hoepen maakt namens ART opstap naar Formule 3

Laurens van Hoepen won in 2017 de IAME Euro Series in de X30 Mini-klasse waarna hij overstapte naar de formuleklassen. Hij reed onder meer voor Nico Rosbergs Racing Academy en Charles Leclercs Leclerc by Lennox Racing voordat hij in 2022 zijn weg naar de FRECA vond. Het hoog aangeschreven ART Grand Prix nam de Nederlander op in het team en begeleidde hem in zijn debuutjaar, wat met vijftien punten en P21 in het kampioenschap vooral een leerjaar was. Een jaar later bleef Van Hoepen voor ART rijden in FRECA en dat beloofde een veel sterker seizoen te worden met twee podiumplaatsen in Zandvoort en de tiende plaats in de eindklassering. Daarmee heeft de coureur uit Wassenaar genoeg vooruitgang laten zien om een plek in de Formule 3 te bemachtigen, zo heeft ART bekendgemaakt.

"Ik ben erg blij dat ik met ART Grand Prix de stap naar de Formule 3 kan maken", zegt Van Hoepen. "Dit wordt mijn derde jaar bij het team en de afgelopen twee jaar hebben we elkaar goed leren kennen. Dat hebben we laten zien tijdens de positieve F3-tests. Volgend jaar wordt spannend en ik heb er alle vertrouwen in dat ART Grand Prix en ik goed werk kunnen leveren", aldus het Nederlandse talent.

ART Grand Prix-teambaas Sébastien Philippe heeft er alle vertrouwen in dat Van Hoepen in zijn debuutjaar in de Formule 3 al een goede indruk kan achterlaten. "Ondanks de moeilijke omstandigheden in 2023 is Laurens altijd een vechter geweest en heeft hij het team geholpen om het tij te keren", prijst Philippe de inzet van Van Hoepen. "Tijdens zijn eerste F3-test vond hij snel zijn draai en ontwikkelde hij een goede relatie met de engineers. Zijn kwaliteiten als coureur en vechter zullen van onschatbare waarde zijn in een complex kampioenschap waarin niets aan het toeval wordt overgelaten."

Bij de F3-test op Imola noteerde Van Hoepen op de eerste dag in de ochtendsessie de dertiende tijd, waarmee hij een halve seconde langzamer was dan Dino Beganovich in de Prema. Later die dag noteerde hij de achttiende tijd. Op dag twee van die post-season test in Emilia-Romagna begon Van Hoepen met de zestiende tijd, gevolgd door een P8 in de middag - toen de regen naar beneden kwam zetten. Onlangs nam Van Hoepen ook nog deel aan de prestigieuze F3 Grand Prix van Macau. Hij kwam daarin als tiende over de streep.