Van Hoepen levert F3-podium Hongarije in na diskwalificatie

Voor het eerst in zijn carrière mocht Laurens van Hoepen van de pole-position starten in een Formule 3-race. De Nederlander kon in de lange run naar bocht 1 niet voorkomen dat ART-teamgenoot Nikola Tsolov de leiding zou overnemen. Hij sloot aan op de tweede plaats, de positie waarin hij ook over de streep zou komen. Zo kon hij genieten van een fraaie podiumplaats, maar aan dat feest is enkele uren na de hoofdrace een einde gekomen.

De FIA heeft Van Hoepen namelijk uit het resultaat geschrapt omdat de auto vier kilogram onder het minimumgewicht zat bij inspecties na de race. De auto woog dus niet 698 kilogram, maar 694 kilogram. Zijn team, ART Grand Prix, heeft tegenover de stewards wel een mogelijke verklaring gegeven voor deze opvallende overtreding van het reglement. Bij een eerste analyse is gebleken dat de waterdruk flink afnam na de safety car-fase. Het verlies aan vloeistof uit het koelsysteem zou volgens het team mogelijk hebben bijgedragen aan het feit dat de auto dus onder het minimumgewicht zat.

De stewards hebben de teamvertegenwoordiger bedankt voor zijn uitleg, laten de stewards in een document weten, maar hebben het team er ook meteen aan herinnerd dat het aan de deelnemers is om zich te allen tijden aan de technische reglementen te houden - en dat op een overtreding van die regels een diskwalificatie staat. Zodoende levert Van Hoepen zijn tweede plaats in. Noel León neemt die plek over terwijl nu ook Leonardo Fornaroli op het podium belandt - zij het dus pas uren na de race.

Pech voor Nederlanders in Hongarije

Het is niet de eerste keer dat een Nederlandse coureur dit weekend gediskwalificeerd wordt. Zaterdag moest Formule 2-coureur Richard Verschoor namelijk nog zijn zege in de sprintrace inleveren omdat na inspectie de bodemplank te dun bleek te zijn. De 23-jarige coureur legde na afloop van de hoofdrace, waarin hij als derde over de streep kwam, uit dat het om slechts 0,3 millimeter ging. "Het was een fout en natuurlijk is het lastig te accepteren, maar het is wat het is", aldus Verschoor, die voor de derde keer een zege door de vingers zag glippen door een diskwalificatie.