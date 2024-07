Van Hoepen pakt op Hungaroring eerste F3-pole uit carrière

Voor Laurens van Hoepen kan de vrijdag in Hongarije niet meer stuk. De Formule 3-coureur uit Wassenaar pakte op een bloedhete Hungaroring zijn eerste pole in de opstapklasse richting de Formule 1. Hij hield teamgenoot Nikola Tsolov en kampioenskandidaat Leonardo Fornaroli op meer dan twee tienden achterstand.

Van Hoepen is bezig met een constant seizoen, want hij is een van de weinige F3-rijders die in elk raceweekend punten wist te pakken. Met zijn pole in Hongarije voegt de coureur ook dat weekend aan die reeks toe, want in F3 levert een P1 in de kwalificatie twee punten op. Ook stond hij al drie keer op het podium, met een tweede plaats tijdens de seizoensopener in Bahrein als beste klassering.

Hoewel de 18-jarige aan het begin van het seizoen mikte op de titel, lijkt dat dit jaar nog een brug te ver. Met 51 punten staat hij nu 68 punten achter kampioenschapsleider Gabriele Mini op de achtste plaats in de tussenstand.

Zaterdag om 09.50 uur begint de sprintrace, die Van Hoepen vanwege de reversed grid vanaf P12 moet beginnen. De hoofdrace van zondag is de eerste startplek voor hem. Die staat om 08.25 uur gepland.